عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بمكتب تعليم وسط مكة اجتماعاً بقائدات المدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية تحت عنوان ( تجربتي في تجويد الاختبارات ) وذلك يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٤/١٠هـ . تحت إشراف مديرة مكتب تعليم وسط مكة عالية الكريمي وبحضور مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية آمنة الغامدي التي تقدمت بجزيل الشكر إلى مديرة مكتب تعليم وسط مكة عالية الكريمي وقائدات المدراس على مابذلنه من جهود رائعة للسير بالعملية التعليمية والارتقاء بها ، مؤكدة ًعلى أهمية التعاون المتبادل بين المدرسة والإدارة وتخفيف الضغط على الطالبات أثناء الاختبارات واحتواءهن في هذه الفترة وضرورة الانضباط المدرسي حيث يعتبر هذا الأسبوع تحدي لإثبات دور المدرسة ، كما كرمت رئيسة قسم الإدارة المدرسية لطيفة الفيفي والقائدات المشاركات بأوراق عمل خلال الاجتماع.
هذا وقد بدأ الاجتماع بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم ثم كلمة مديرة مكتب تعليم وسط مكة عالية الكريمي التي رحبت فيها بالجميع، مبينةً سعي المملكة العربية السعودية إلى تحقيق أهدافها التنموية انطلاقاً من رؤيتها 2030 والتي تستهدف متطلبات أساسية مزودة بخبرات تؤهلها لمواجهة التحديات العالمية ،وتسديد حاجة سوق العمل ، وتحقيقاً لتلك الأهداف فإن التوجه لتجويد الأعمال رؤية مؤداها محورية التقويم لتجويد التعليم ، وإن من أهم الرؤى التي تتبناها وزارة التعليم هي إعداد الطالب في نظام التعليم العام لحياة منتجة في عالم دائم التغيير.
واختتمت بشكرها لكل من عمل للارتقاء بتعليم طالباتنا،
تلتها مشاركة من قائدة الثانوية السابعة والخمسين مقررات جواهر اللحياني بعنوان (التهيئة والاستعداد لأيام الاختبارات) حيث تناولت مفهوم الاختبارات ومراحل الاستعداد قبل و بعد و أثناء وأهم تعاميم الاختبارات ، عقب ذلك مشاركة قائدة الثانوية السابعة والعشرون و الخامسة تعليم الكبيرات أمل المولد التي تحدثت من خلالها عن الاحتواء و انضباط الطالبات أيام الاختبارات و مواعيد انصرافهم و كيفية التعامل مع الحالات الخاصة , تلتها مشاركة قائدة الثانوية السادسة وردة البيشي عن (التصحيح الآلى) حيث شرحت كيفية التصحيح الآلي إيجابياته وسلبياته , ثم مشاركة قائدة الثانوية الثالثة غادة النصيان بعنوان (الكنترول وسرعة استخراج النتائج و روح عمل الفريق) ,
ثم تناولت مشرفات القيادة المدرسية نمشة آل مفرح وأيمان بغلف وفاطمة المشهوري بعض التوصيات والمداخلات .
فيما بلغ عدد الحاضرات 45 قائدة مدرسة.