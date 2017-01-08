نفذت مؤخراً مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية والمتوسطة بالشعراء التابعة لإدارة التعليم بمحافظة المخواة عملية إخلاء (فرضية) بإشراف مسؤول الأمن والسلامة بالمدرسة الأستاذ علي عبدالله عثمان الزهراني وبحضور قائد المدرسة الأستاذ عبدالله محمد رزق الله الزهراني والطاقم الإداري..وكان زمن استغراق الإخلاء عشرون ثانية ولله الحمد..وعدد الطلاب الحاضرين 218 طالبآ وعدد المعلمين بالطاقم الإداري 40 ..ومن خلال هذه العملية تعرف الطلاب والمعلمون على مخارج الطواريء واعتادوا على سهولة العبور وسرعة التعامل مع قرع جرس الانذار في مثل هذه الحالات لاسمح الله..والله ولي التوفيق
يرفق مع هذا التقرير (فيديو جوي+ صور ثابتة) لعملية الإخلاء.
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عملية إخلاء فرضية بمدرسة أبي بكر الصديق بالشعراء
صحيفة التعليم الالكترونية : المخواة - محمد الزهراني
نفذت مؤخراً مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية والمتوسطة بالشعراء التابعة لإدارة التعليم بمحافظة المخواة عملية إخلاء (فرضية) بإشراف مسؤول الأمن والسلامة بالمدرسة الأستاذ علي عبدالله عثمان الزهراني وبحضور قائد المدرسة الأستاذ عبدالله محمد رزق الله الزهراني والطاقم الإداري..وكان زمن استغراق الإخلاء عشرون ثانية ولله الحمد..وعدد الطلاب الحاضرين 218 طالبآ وعدد المعلمين بالطاقم الإداري 40 ..ومن خلال هذه العملية تعرف الطلاب والمعلمون على مخارج الطواريء واعتادوا على سهولة العبور وسرعة التعامل مع قرع جرس الانذار في مثل هذه الحالات لاسمح الله..والله ولي التوفيق
نفذت مؤخراً مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية والمتوسطة بالشعراء التابعة لإدارة التعليم بمحافظة المخواة عملية إخلاء (فرضية) بإشراف مسؤول الأمن والسلامة بالمدرسة الأستاذ علي عبدالله عثمان الزهراني وبحضور قائد المدرسة الأستاذ عبدالله محمد رزق الله الزهراني والطاقم الإداري..وكان زمن استغراق الإخلاء عشرون ثانية ولله الحمد..وعدد الطلاب الحاضرين 218 طالبآ وعدد المعلمين بالطاقم الإداري 40 ..ومن خلال هذه العملية تعرف الطلاب والمعلمون على مخارج الطواريء واعتادوا على سهولة العبور وسرعة التعامل مع قرع جرس الانذار في مثل هذه الحالات لاسمح الله..والله ولي التوفيق
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