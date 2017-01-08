أكد مدير عام التعليم بعسير الأستاذ جلوي آل كركمان، أن تكريم أبناء المرابطين من جنودنا البواسل ، يعد واجب وطني ، ورسالة تربوية هامة ، مشيرا إلى أن تعليم المنطقة دأب على تنفيذ المبادرات التي تعنى بالمرابطين والشهداء وأسرهم ، ورعاية أبنائهم في الميدان التربوي ، من خلال برامج نوعية توليهم غاية اهتمامها .
جاء ذلك أثناء كلمة له في حفل تكريم أبناء المرابطين في المدرسة الابتدائية الثالثة والمتوسطة الثانية للأبناء بخميس مشيط ، برعاية محافظ خميس مشيط سعيد بن عبدالعزيز بن مشيط ،و بحضور قائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن عبدالله القفاري ، ومدير مكتب التعليم بخميس مشيط الأستاذ سعيد آل سويد ، حيث بدأ الحفل بكلمة قائد المدرسة تركي المحاميد أوضح فيها أن أبناء المرابطين لهم اهتمام خاص، ويحظون بتقدير الجميع ،نظرا لما يقوم به آباؤهم من شجاعة وذود عن حدود الوطن ، تلا ذلك عرض مشهد من أداء الطلاب ،ثم ألقيت كلمة أبناء المرابطين ألقاها الطالب فيصل بن تركي القحطاني.