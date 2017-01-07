نفذت مدرسة أبي موسى الأشعري لتحفيظ القران الكريم ببريدة. الثلاثاء الماضي برنامح “وطننا امانة” وذلك ضمن فعاليات اليوم المفتوح في المدرسة ، بحضور قائد المدرسة فتال الاسلمي ووكيل المدرسة الاستاذعلي الهجرس بحضور مشرف التوجية والارشاد الأستاذ زامل الصغير والمرشد الطلابي سلطان الجويدل ورائد النشاط راضي الزويد وجميع المعلمين وتخلل الحفل “برامج رفق “وبرامج تنشيطية وترفيهية حيث بداء الحفل بأيات من الذكر الحكيم ، بعد ذلك كلمة قائد المدرسة الاستاذ فتال الاسلمي ، التي حث فيها الطلاب على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وطاعة ولي الامر ودعا الله ان يحفظ الحكومة الرشيدة من كل مكروه وان يحمي بلادنا، بعد ذلك انشودة بعنوان ياوطنا السعودية قدمها مجموعة من الطلاب ،وكلامات معبرة والعاب رياضية , والسوق الشعبي بعنوان التاجرالصغير”
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ابتدائية أبي موسى الأشعري تنفذ برنامج ( وطننا .. أمانة )
صحيفة التعليم الإلكترونية : القصيم - راضي الزويد
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