شدد وزير التعليم الدكتور محمد بن أحمد العيسى على أهمية تحجيم ظاهرة ارتفاع نسبة غياب الطلبة والطالبات في الأسابيع التي تسبق الإجازات الفصلية والاختبارات الفصلية والنهائية. جاء ذلك في تعميم أصدره وزير التعليم لكافة الإدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة ، وشددت التوجيهات على الاهتمام بمتابعة حضور الطلاب خلال تلك الاسابيع وتطبيق كافة الاجراءات المناسبة للحد من هذه الظاهرة.
وقال الدكتور العيسى: تقرر نشر بيانات تفصيلية عن نسبة الغياب في الأسبوع الذي يسبق الإجازة الفصلية أو يسبق الاختبارات الفصلية على مستوى المملكة من واقع بيانات الحضور والغياب في برنامج نور. مؤكدا على الاهتمام بتسجيل نسبة الغياب في برنامج نور أولا بأول. مشيرا إلى أنه سيتم تكليف عدد من المشرفين التربويين بزيارات مفاجئة لبعض المدارس للتأكد من نسبة الغياب خلال تلك الفترة.
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وزير التعليم يشدد على تحجيم ظاهرة الغياب الأسبوع القادم
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
شدد وزير التعليم الدكتور محمد بن أحمد العيسى على أهمية تحجيم ظاهرة ارتفاع نسبة غياب الطلبة والطالبات في الأسابيع التي تسبق الإجازات الفصلية والاختبارات الفصلية والنهائية. جاء ذلك في تعميم أصدره وزير التعليم لكافة الإدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة ، وشددت التوجيهات على الاهتمام بمتابعة حضور الطلاب خلال تلك الاسابيع وتطبيق كافة الاجراءات المناسبة للحد من هذه الظاهرة.
شدد وزير التعليم الدكتور محمد بن أحمد العيسى على أهمية تحجيم ظاهرة ارتفاع نسبة غياب الطلبة والطالبات في الأسابيع التي تسبق الإجازات الفصلية والاختبارات الفصلية والنهائية. جاء ذلك في تعميم أصدره وزير التعليم لكافة الإدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة ، وشددت التوجيهات على الاهتمام بمتابعة حضور الطلاب خلال تلك الاسابيع وتطبيق كافة الاجراءات المناسبة للحد من هذه الظاهرة.
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