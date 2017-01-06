كرّم مكتب التعليم بمحافظة خميس مشيط اكثرمن24 مشرفاً تربوياً متقاعداً من منسوبيه فيما احتفى كذلك باستقبال أكثر من 12مشرفا انضموا للمكتب هذا العام، وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق6/4/1438هـ، الحفل التكريمي أقيم بقاعة ملكة الليل، بحضور سعادة المدير العام للتعليم بمنطقة عسير الأستاذ: جلوي آل كركمان ، ومساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ :سعد الجوني ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية الأستاذ :عبدالرحمن عوضه ، ومدير الأشراف التربوي أ. محمد آل طارش ومدير مكتب التعليم أ. سعيد آل سويد بمحافظة خميس مشيط ومساعد مدير مكتب التعليم للشؤون المدرسية الأستاذ:معيض آل عمير ومساعد مدير مكتب التعليم للشؤون التعليمية الدكتور: سعيد آل ربيع وعدد من المشرفين التربويين والمحبين
وثمن مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعادة الأستاذ:جلوي ال كركمان، للمتقاعدين جهودهم الكبيرة في خدمة الميدان التعليمي والوطن من خلال وقوفهم على إنتاج جيل يخدم نماء المملكة العربية السعودية، مبيناً أن حفل التكريم هو وقفه وفاء لمن يستحق الوفاء، متمنياً لهم التوفيق بحياتهم المستقبلية، مثمناً للقائمين على الحفل وعلى رأسهم الأستاذ :سعيد ال سويد الجهود التي بذلوها لإنجاح الحفل.
ومن جانبه، قال مدير مكتب التعليم بالخميس الأستاذ :سعيد آل سويد في كلمة له ، نوجه للمتقاعدين تحيه الاحترام والتقدير والعرفان على جهودهم التي أثرت الميدان التعليمي؛ من خلال مسيرتهم العطرة وتحملهم الأمانة لبناء المجتمع من خلال الرقي بأبنائنا لبناء مستقبل البلد،متمنيا لهم التوفيق والسداد بالمستقبل ونرحب بالزملاء المشرفين الجدد ونقول لهم مرحبا بكم بين إخوانكم ووفقكم الله في مستقبل أيامكم وننتظر منكم التميز.
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