قام أمين عام اللجنة الرئيسية للتوعية بأضرار التدخين بمكة المكرمة الدكتور علي حماد الزهراني بزيارة لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ” عضو اللجنة الرئيسية ” قدم خلالها نسخة من التقرير السنوي النهائي لأعمال اللجنة ونوقش خلال اللقاء خطة اللجنة المستقبلية وجهود الإدارة العامة للتعليم في التوعية .
وقد أثنى المدير العام للتعليم بمنطقة مكة على اللجنة وأبدى استعداد الإدارة في بذل المزيد من التعاون والعمل المشترك
حضر اللقاء مدير إدارة التوجيه والإرشاد ابراهيم بن سعيد الثبيتي وعدد من منسوبي اللجنة التنفيذية.
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مدير عام تعليم منطقة مكة يلتقي بأمين عام اللجنة الرئيسية للتوعية بأضرار التدخين
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
قام أمين عام اللجنة الرئيسية للتوعية بأضرار التدخين بمكة المكرمة الدكتور علي حماد الزهراني بزيارة لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ” عضو اللجنة الرئيسية ” قدم خلالها نسخة من التقرير السنوي النهائي لأعمال اللجنة ونوقش خلال اللقاء خطة اللجنة المستقبلية وجهود الإدارة العامة للتعليم في التوعية .
قام أمين عام اللجنة الرئيسية للتوعية بأضرار التدخين بمكة المكرمة الدكتور علي حماد الزهراني بزيارة لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ” عضو اللجنة الرئيسية ” قدم خلالها نسخة من التقرير السنوي النهائي لأعمال اللجنة ونوقش خلال اللقاء خطة اللجنة المستقبلية وجهود الإدارة العامة للتعليم في التوعية .
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