نظم مكتب تعليم الشفا برنامج بعنوان ملتقى الجودة المدرسي في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٤/٥هـ برعاية مديره مكتب التعليم بالشفا الاستاذه /نوره الكنعان وبحضور مشرفات من ادارةالجودة الشاملة وهن أ/هديل المحيميد أ/ليلى الدريبان أ/سمر نصر أ/لولو النويبت وبحضور المساعد لشؤون الطالبات د/مها الدوسري ورئيسات وحدات بالمكتب ومديرات ومنسقات وطالبات المدارس المشاركة حيث بدا الملتقى بالسلام الملكي ثم مقدمة لمنسقة برنامج الجوده أ/فوزيه الغامدي ثم تلاها تلاوة آيات من القران الكريم بصوت طالبه من المتوسطه ١٧١ وتبعها كلمه القتها مديره المكتب الاستاذه / نوره الكنعان رحبت فيها بالحاضرات وتحدثت عن الجودة واهميتها لأي منشأه كان والطرق التي تساعد لتحقيقها وفق رؤية ٢٠٣٠ والتي توصلنا الى تحقيق النتائج ثم القت منسقة الجودة أ/فوزيه الغامدي كلمتها عن الجودة مفهوماوالجوده في الاسلام ووضحت الهدف منها واهميتها في جميع المجالات حيث نسعى من خلالها الى التطوير ووضحت الفرق بين العمل بجوده وبدونها كذلك دورها في خدمة المستفيدين وتلاها عروض للجودة في مكتبنا من قبل الوحدات بدات بمشاركة من وحدة القيادة المدرسية أ/ وفاء السيف بعنوان تصنيف المعلمات حسب مستوى التحصيل الدراسي ببرنامج سهل وموفر للجهد والوقت وتلاها وحدة العلوم الشرعية ببرنامج قراني حياتي فكرة وتنفيذ أ/سلمى المنقوري والمنفذ في ب امامه بنت حمزة بقيادة أ/هيفا ء البراك القتها أ/ ريم الحميد ثم شاركت وحدة اللغة العربية أ /حصة الحقباني بموقع اطلق عليه موسوعة الشفا الحرة في الويكي وعرضت وحدة التوجيه والارشاد أ/جواهر الهزاني برنامج بعنوان ابناؤنا الكرام والذي يهدف الى توثيق التواصل بين المنزل والمدرسة
تبعها وحدة التربية الخاصة ببرنامج التدريس التشاركي وتم انتاج حقيبة تدريبية لذلك من قبل الاستاذة /سامية الغانم وتلاها وحدة الصفوف الأولية بتطبيق الجودة في التقويم المستمر وفق معايير محددة وثابته من قبل أ/ ابتسام الحميضي وتلاها وحدة الرياضيات حيث عرضت ا/خولة الغانم برنامج الريادة في الرياضيات وطرحت وحدة النشاط المدرسي أ/سهام العنزان نيابة عن أ/ورده العزاز برامج بصورة ورش ودورات لتطوير مهارات الطالبات المرشحات في البرامج الوزارية بجوده عالية وعرضت وحدة التربية الأسرية أ/اسماء الصويان برنامج معملي الامثل ويهدف الى تجويد البيئة الصفية لمعمل التربية الاسرية وتلاها وحدة العلوم العامه أ/نجاة الغامدي عرضت برنامج يهدف لتجويد تطوير مهارات المعلمات والارتقاء بمستوى الطالبات والظهور بالنتائج المطلوبه ثم عرضت وحدة اللغة الإنجليزية أ/جميله الزامل برنامج (COanimate), ويهتم بتنميه مهارة اللغةالانجليزيه لدى الطالبات تلاها عرضت أ/مي العيوني مشاركتهابعنوان مشروع حفظ القران والسنه والهدف منه ربط الناشئة بكتاب الله وسنة نبية وتم عرض لوحه شعريه بعنوان نبينا علمنا الاتقان من اداء طالبات متق ١٣وتم نقل البرنامج بالتوائمه عن بعد.
وكانت متابعة موضوعات الملتقى من خلاله وتم التعريف بالبرنامج والذي كان من برامج المنفذة بالثانوية ١٠٥ من فكرة وتنفيذ أ /هدى الدوسري حيث يهدف الى سد العجز المؤقت في الكادر التعليمي و طرح برنامج المكتبة المتنقلة والهدف منها وطريقة استخدامها تلاها عرضت مشاركة ثانويه٨٩ الباركوردباشراف من قبل قائده المدرسه حصه الجمعان والمرشده العنود الحربي وثانو٢٤بعنوان اعداد شخصيات كرتونيه وربطها بالاستراتيجيات الحديثة من قبل الطالبات وا/ هدى الكثيري وعرضت متوسطه٢٢٠ تجربتها بعنوان حكايتي مع مركز بمصادر التعلم من قبل امينة المصادر أ/منيرة الهلال وتوالت مشاركات من طالبات متميزات لديهم .
وشاركت المتوسطه ٤٠كمثال لاول مدرسة طبقت الجودة بالمكتب وتلاها المتوسطه ٨٧ عرضت امينه المصادر برنامج يربط الدروس بالسبورة التفاعلية لجميع المناهج وتبعها الابتدائيه ١٦٩ ببرنامج (انا اتالق بانتظامي )وحصولها على المركز الاول في الانضباط للمكتب ثم انشوده التميز والابداع من اداء طالبات ب٢٥٤ثم اختتم الملتقى بالشكر قدمته د/ مها الدوسري وبينت ان الملتقى نقطة انطلاق الجودة في الميدان التربوي ولايتوقف عن حد معين وكرمت مديرة المكتب قائدة المتوسطة 171 الأستاذة فوزية العبدالسلام بدرع تذكاريي وشهادة شكر على استضافتها للبرنامج وتلاها تكريم المنسقة واعضاء لجنة الجودة بشهادات شكر وقدمت الشكر للمدارس المشاركة بالمعرض بالبرامج التي تحقق الجوده وقد تجول الحاضرين بالمعرض المحتوي على لوحات واعمال يدوية ورسومات ونماذج مميزة ومنشورات وتم عرض الريبورت من مدارس الموهوبات من قبل طالبة موهوبة من ث 154حيث نال المشروع على جائزة على مستوى الرياض وتم تدوين مشاعر الحاضرات في لوحات مخصصه لذلك وقد نال البرنامج على استحسان الجميع
Copyright © 2017 www.m3llm.net All Rights Reserved.
حاصلة على ترخيص اعلامي رقم :ش1 1839
المشاركات والتعليقات المنشورة باسماء اصحابها او باسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفةالتعليم الإلكترونية بل تمثل وجهه نظر كاتبها