في بادرة هي الأولي على مستوى محافظة “احد المسارحة” , وفي لفتة وفاء وكرم قام أولياء أمور طلاب مدرسة أسيد بن حضير الابتدائية” بإسكان الملك عبد الله بن عبد العزيز” بالحصمه” صباح يوم الثلاثاء الموافق 5/4/1438 بتكريم معلم أبنائهم الأستاذ المتميز / يحي محمد ضامري تقديرا لجهوده الملموسة والتعليمية والتربوية مع الطلاب طيلة الفصل الدراسي الأول 1437/1438 هجرية , وكان التكريم بحضور قائد المدرسة الأستاذ / عبد العزيز هزازي , ووكلاء المدرسة الأستاذ /محمديحي شراحيلي الأستاذ /ناصر محمد ضامري , والمرشدين الأستاذ /عبدالرؤوف الحارثي والأستاذ / محمد يوسف قوفشي , ورائد النشاط الأستاذ /حسين صفحي , وأولياء الأمور المشاركين أبو علامه هزازي , ومحمد علي موسى , وعلي أحمد شيبان , ومحمد علواني ,حسين هزازي ,عبدالله سياني , عبده محسن شراحيلي ,عبدالصمد هزازي ,محمد أحمد شراحيلي , عبده جابر شراحيلي , علي محمد شراحيلي ,أحمد علي شراحيلي ,سياني علي شراحيلي ,بندر علي أبو الليل, عبدالله علي كعبي ,حسن علي شراحيلي, وأعرب قائد المدرسة الأستاذ / عبدالعزيز بن تيهان هزازي عن شكره وتقديره لهذه الفكرة لما لها من دعم معنوي للمعلم واعتبرها تكريما لجميع منسوبي المدرسة , فيما تحدث الاستاذ /محمد موسى شراحيلي “احد أولياء الأمور” : أن المعلم “يحي ضامري” كان نموذجا مشرقا من النماذج التي يفخر بها في التعليم , فيما يضيف احد أولياء المرابطين على الحدود قائلا : لقد كنت أتسلم بشكل يومي تقريرا مفصلا عن الواجبات والملاحظات والانجازات التي حصل عليها ومعرفة السيرة الدراسية اليومية لابني فنعم المربي والمعلم الذي يؤدي واجبه على أكمل وجه فجزاه الله عنا كل خير , فيما عبر الوكلاء والمرشدين بالمدرسة قائلين :أن ما لمسناه من حب أبنائنا للأستاذ ” الضامري ” وتعلقهم به أنما هو دلاله على انه كان لهم الأب في المدرسة.
كما قدم الأستاذ المكرم والمحتفي به “يحي الضامري ” شكره وتقديره لأولياء الأمور على مبادرتهم وما بذلوه من حسن اهتمام بفلذات أكبادهم خلال العام الدراسي وأوضح أن ما قدمه اتجاه الطلاب جزء لا يتجزأ من مهامه التربوية الملقاة على عاتقه مبتغيا الأجر والمثوبة من الله قبل كل شي ووفاء بالامانه الرسالة التي يحملها على عاتقه , في أخر الحفل تم تكريم المعلم المحتفي به وتقديم الهدايا العينية والدرع التذكاري تعبيرا عن شكرهم لما قدمه لأبنائهم.
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