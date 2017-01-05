شدد مدير عام ادارة التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، على ضرورة تظافر الجهود لتفعيل الانضباط المدرسي ، وتفعيل برامج محفزة للمدارس المنضبطة ، والإشادة بها ، والعمل على إشراك الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بشكل فاعل في عملية الانضباط لاسيما في الفترة التي تسبق الاختبارات أو تليها , وكانت لجنة الانضباط المدرسي قد عقدت اجتماعها أمس برئاسة مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، وبحضور مساعدة المدير العام الأستاذة نورة آل مفرح ، وأعضاء اللجنة من قطاعي البنين والبنات ، إذ أكد المجتمعون على عدم قبول أعذار أولياء الأمور لغياب الطلاب ، وضرورة تثبيت الغياب من قبل قادة المدارس، والتأكيد على التقيد بإعطاء الدروس وفقا للخطة حتى نهاية الأسبوع المقبل ، وتكثيف الزيارات الميدانية من قبل قيادات الإدارة والمشرفين والمشرفات ، فيما ستعمل إدارة الإعلام التربوي على رصد انضباط المدارس ، والإشادة بالمتميزة منها ، وتكثيف البرامج التوعوية .
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إجراءات لإعلاء قيمة الانضباط المدرسي بتعليم عسير
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