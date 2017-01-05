دشن مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية بعسير الأستاذ عبدالرحمن عوضة ، أمس بمركز التدريب التربوي بأبها برنامج الإسعافات الأولية ضمن مبادرة “في مدرستنا مسعف” .
وأوضح مشرف الصحة الصحية سعد الأسمري ، أن البرنامج استهدف 22 متدرباً من المرشدين الصحيين في مدارس أبها ، بهدف تطوير مهاراتهم الإسعافية والتعاطي الأمثل مع الحالات الطارئة في المدارس، من خلال التدريب العملي ، لافتاً إلى أن البرنامج نفذه المدرب إبراهيم سعد العامري عضو منظمة EFR ،وعضو منظمة الصليب الأحمر
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