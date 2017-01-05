نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مؤخرا أكبر جدارية وسط مدينة أبها بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ رعاه الله , وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن برامج الإدارة العامة للتعليم في عسير، للاحتفاء بهذه الذكرى الغالية ، التي نعيش معها منجزات ملك حازم ، وتطلعات وطن طموح , من جهته أوضح المشرف على العمل رئيس قسم التربية الفنية بالإدارة خالد الشهري ،أن الجدارية تقع على مساحة 100 متر مربع بالقرب من سوق الثلاثاء الشعبي ، وتم تنفيذها بالشراكة مع شركة دهانات الجزيرة .
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تعليم عسير يكشف الستار عن أكبر جدارية ” لذكرى البيعة ” بالمنطقة
تعليم عسير يكشف الستار عن أكبر جدارية ” لذكرى البيعة ” بالمنطقة
صحيفة التعليم الالكترونية : عسير - فهد الرياعي
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