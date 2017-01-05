نفذت الابتدائية العاشرة بتعليم نجران مشروع منهجي تحت شعار ( أنا فطِنة صحتي أمانة ) ، وذلك من خلال تطبيق مسابقة ،الفطور الصحي، ضمن الوحدة الثالثة لمادة لغتي “وحدة أجسامنا وصحتها ” ، بإشراف معلمة لغتي وميسرة فطِن الاستاذة / شيمه ال مسعد , حيث يهدف البرنامج لتعزيز السلوك الإيجابي للطالبات تجاه الغذاء الصحي وأهميته لبناء الجسم السليم من منطلق أن العقل السليم في الجسم السليم وأن أجسامنا أمانة يجب أن نحافظ على صحتها عبر اتباع السلوكيات الغذائية السليمة والابتعاد عن السلوكيات الغذائية الخاطئة وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار السليم بما يتعلق في اختيار الغذاء الصحي في وسط المغريات الغذائية الضارة من الوجبات السريعة والغازيات وغيرها ، وتم ذلك في جو من المتعة والتنافس الإيجابي لتحضير وتنسيق وجبة افطار صحية مشتملة على المكونات الغذائية الضرورية وتعريفهن على فوائد هذه العناصر وأهميتها لصحتهن .
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مشروع أنا فطِنة صحتي أمانة في الابتدائية العاشرة بنجران
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