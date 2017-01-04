رعى سعادة مدير مكتب التعليم ببحرة الأستاذ فيصل بن ذياب الحازمي صباح اليوم الأربعاء ١٤٣٨/٤/٦ وبحضور مشرف التوجيه والإرشاد الأستاذ صالح القرني وقائد المدرسة الأستاذ خالد المحوري حفل مدرسة نجد الابتدائية ببحرة لتكريم الطلاب المتفوقين وابتدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب معاذ عبد الرحيم ويليها كلمة المدرسة ألقاها الأستاذ محمد المترس ومن ثم كلمة سعادة مدير مكتب التعليم ببحرة الأستاذ فيصل الحازمي وكان الإرشاد حاضراً بكلمة ألقاها الأستاذ صالح القرني وبدأ التكريم بالطلاب المتطوعين لبرنامج حفظ النعمة وهم إبراهيم شرفي من الصف الخامس وعبدالرزاق محمد قماش من الصف السادس ، ومن ثم تكريم طلاب المدرسة المتفوقين ابتداء بطلاب الصف الأول وانتهاء بطلاب الصف السادس .
وفي مبادرة جميلة جسد فيها طالب الصف الرابع الابتدائي عبدالله العمري أبرز معاني الوفاء بتكريمه لمعلمه في الصف الأول الابتدائي الأستاذ محمد مترس العيسي بعد أربع سنوات مضت من تعليمه له.
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