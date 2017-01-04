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قام وكيل وزارة التعليم للتعليم الدكتور نياف الجابري، بزيارات ميدانية لبعض المرافق التعليمية بجدة يرافقه فيها المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي وعدد من القيادات التعليمية.
واستهل الدكتور الجابري جولته يوم امس الثلاثاء بزيارة للمجمع الرياضي لوزارة التعليم والنادي العلمي بجدة وشاهد عرضا عن النادي وما يقدمه من برامج علمية للطلاب ، واطلع على عدد من الفاليات والمناشط التي ينفذها نادي الحي بمدرسة الرياض .
وفي صباح اليوم الاربعاء قام الجابري بزيارة الابتدائية النموذجية السادسة الابتدائية التابعة لمكتب تعليم وسط جدة، حيث اطلع على البوابة الإلكترونية للمدرسة وتجول في قسم التربية الخاصة فيها بالإضافة إلى البرامج المنفذة إلكترونيا وكذلك برنامج التاجر الصغير الذي ينفذه الطلاب ، كما زار مدرسة الفيصلية للموهوبين، وقام بجولة على معامل المدرسة في مختلف التخصصات و اطلع على آلية عملية التعلم فيها بعد ذلك تجول في المعرض الذي قام بتنفيذه طلاب المدرسة وهو عبارة عن ٣٠ عملا معروضا تمثل منجزات طلاب المدرسة الفيصلية بعدها قام بزيارة لمكتب التعليم بوسط جدة حيث اطلع على إنجازات المكتب وشاهد البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها.
وفِي نهاية الجولة أشاد الدكتور الجابري بما شاهده من عمل متقن وبيئة تعليمية محفزة ومواهب طلابية ينتظرها مستقبل باهر وقدم شكره لمدير تعليم جدة وكافة وكافة منسوبيها مزيدا من النجاحات والتألق
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