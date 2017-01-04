أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بوحدة تطوير المدارس بعقد ٥ لقاءات تكاملية مع مكاتب التعليم وذلك على خلال الفترة ٢٩-٣ إلى ٥-٤-١٤٣٨ ؛ بمقر مكاتب التعليم ( الوسط ، الجنوب ، الشمال ، الشرق ، الغرب ) ، وقد جرى خلال اللقاءات عرض مشاريع مدارس تطوير للعام الدراسي 1437-1438المرحلة اﻷولى وذلك بمشاركة مدارس تطوير المرحلة الثانية ومشرف قيادة مدرسية من كل مكتب وأدار اللقاء مشرفون من وحدة تطوير المدارس ، وتبادل المشاركون الآراء حول مشاريع المدارس للاستفادة منها أثناء التطبيق ، وتم تفعيل استمارات بيوت الخبرة والتوأمة لنقل الخبرة بين المدارس ، كما أوصى المشاركون على أن يكون هناك لقاء تكاملي في نهاية العام لعرض تطبيق المشاريع ومدى الفائدة المتحققة منها…وفي ختام كل لقاء تم تقديم درع تدكاري من وحدة تطوير المدارس لمدير مكتب التعليم.
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انطلاق التكامل بين وحدة تطوير المدارس (بنين) ومكاتب التعليم بحضور ٤٤ مدرسة
انطلاق التكامل بين وحدة تطوير المدارس (بنين) ومكاتب التعليم بحضور ٤٤ مدرسة
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
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