وقّعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عقد شراكة غير ربحية مع مؤسسة الصائغ لأنظمة السلامة بمكة المكرمة يوم الأربعاء الموافق 5/ 4/ 1438هـ بمقر الإدارة بالعزيزية.
مثّل الإدارة العامة للتعليم مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، فيما مثل مؤسسة الصائغ لأنظمة السلامة المهندس خالد بن أحمد الصائغ
وحضر توقيع الاتفاقية المستشار التعليمي الدكتور خالد أبو حفاش، ومدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم مكة خالد عبدالله الحارثي .
وتهدف الشراكة التي تعزيز التعاون بين الإدارة وشركة الصائغ لأنظمة السلامة من خلال البرامج والأنشطة المتعلقة بمؤسسة الصائغ والإدارة العام للتعليم ، وتدريب منسقي السلامة بالمدارس وتعزيز خبراتهم وتثقيف القادة والقائدات عبر الشبكة بالإضافة للخدمات الاستشارية في مجال الأمن والسلامة
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