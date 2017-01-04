أعرب مدير الإشراف التربوي بالوزارة الأستاذ ناصر بن عبد الله اليمني عن سعادته بما توصل إليه ملتقى طرق إبداعية لتدريس المفاهيم الرياضية المنعقد بإدارة تعليم مكة المكرمة خلال الفترة 3-5/ 4/ 1438هـ، من توصيات بناءة ستنعكس إيجاباً على الميدان التربوي.
وأَوضح اليمني: أن المفاهيم الرياضية هي الأساس لما يتلوها من عمليات، وإذا تأسس الطالب تأسيساً صحيحاً فسيكون استيعابه لمادة الرياضيات جيداً، وقد ركز الملتقى على استحداث وإبراز طرق جديدة لتدريس الرياضيات غير الطرق التقليدية كالإلقاء وحل المسائل الرياضية .. ونحوها
بحيث تكون الطرق الحديثة مركزة على مشاركة الطالب وأن يكون هو محور العملية التعليمية بشكل كبير، حتى تكون لديه القدرة للاندماج مع مادة الرياضيات، وبالتالي تصبح سهلة عليه. مشيراً إلى أن الملتقى جاء لمحاولة تبسيط مفاهيم الرياضيات، وربط مادة الرياضيات بالحياة لتكون مقبولة ومفهومة لدى الطالب.
من جهته أكد رئيس قسم الرياضيات بالوزارة الأستاذ عبد الله بن ناصر الشلفان على أن الملتقى ركّز على الاستيعاب المفاهيمي لمادة الرياضيات، وإبراز علاقة الرياضيات بالمواد الأخرى، وعلاقتها بالتطبيقات الحياتية لهذه المادة.
وأوضح الشلفان أن الملتقى تطرق لخمسة محاور شملت تعريف المفهوم، والاستراتيجيات المستخدمة لعرض المفهوم وتدريسه، والأخطاء الشائعة لدى الطلاب حول المفهوم، والتطبيقات الحياتية والعملية والمحسوسات المستخدمة لعرض المفهوم.
وبيّن رئيس قسم الرياضيات بالوزارة أن روابط جميع أوراق العمل بين يدي جميع المختصين في الرياضيات سواء من المشرفين والمشرفات أو المعلمين والمعلمات من خلال الروابط الإلكترونية بحيث يستفاد منها لفهم المفهوم بشكل أعمق، ولمحاكاتها في التحضير والاستعداد واستيعاب الدروس بشكل أوضح.
يُذكر أن ملتقى الرياضيات افتتح برعاية مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي، فيما كان الحفل الختامي على شرف وكيل وزارة التعليم الدكتور نياف الجابري، ويعدُ الملتقى أحد البرامج النوعية التي تنفذها الإدارة العامة للإشراف التربوي بالوزارة ممثلة – بقسم الرياضيات – في الاستيعاب المفاهيمي لمادة الرياضيات بمكة المكرمة، حيث شارك فيه أكثر من 120 مشرفة ومشرفة رياضيات من 46 إدارة تعليمية على مستوى المملكة، ونوقشت فيه 25 ورقة عمل تطرقت ل 16 مفهوم حديث لتعليم الرياضيات.
وقد أوصى خبراء الرياضيات بالملتقى بعدد من التوصيات المهمة أبرزها؛ تخصيص تدريس الرياضيات في المرحلة الابتدائية على حملة البكالوريوس في الرياضيات، وحصر حركة النقل لمعلمي الرياضيات من المرحلة الأدنى إلى نفس المرحلة أو إلى مرحلة أعلى. كما أوصى الخبراء بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن دراسة المحتوى العلمي لمقررات الرياضيات في جميع المراحل الدراسية وإمكانية اختصاره وإعادة تنظيمه بما يحقق الأهداف في تدريس الرياضيات، بالإضافة لأهمية تفعيل التقنية الالكترونية المتقدمة في تدريس المفاهيم الرياضية والتوسع فيها.
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وتوصية بحصر تدريس الرياضيات بالابتدائية على حملة البكالوريوس
اليمني والشلفان يعربان عن سعادتهما بنجاح ملتقى الرياضيات
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
أعرب مدير الإشراف التربوي بالوزارة الأستاذ ناصر بن عبد الله اليمني عن سعادته بما توصل إليه ملتقى طرق إبداعية لتدريس المفاهيم الرياضية المنعقد بإدارة تعليم مكة المكرمة خلال الفترة 3-5/ 4/ 1438هـ، من توصيات بناءة ستنعكس إيجاباً على الميدان التربوي.
أعرب مدير الإشراف التربوي بالوزارة الأستاذ ناصر بن عبد الله اليمني عن سعادته بما توصل إليه ملتقى طرق إبداعية لتدريس المفاهيم الرياضية المنعقد بإدارة تعليم مكة المكرمة خلال الفترة 3-5/ 4/ 1438هـ، من توصيات بناءة ستنعكس إيجاباً على الميدان التربوي.
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