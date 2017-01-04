عزز تطبيق “فطن” الذي اطلقته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف على الهواتف الذكية ليكون مرجعاً متكاملاً ودليلاً شاملا لجميع العاملين في برنامج “فطن” بالمدارس ومكاتب التعليم حيث يسهم في تغذية أكثر من 1800 مدرسة للبنين والبنات بكل ما تحتاج اليه من أدلة تنظيمية وتعاميم وإحصائيات شاملة وقاعدة بيانات للبنين والبنات عن”فطن” .
ويأتي تطبيق “فطن الطائف” والذي يعد أول تطبيق عن البرنامج في إطارتسخير وسائل التقنية الحديثة وتفعليها والاستفادة منها في خدمة الميدان التربوي بمايحقق الريادة في البرامج الوقائية الفكرية والسلوكية لتعزيز المهارات الشخصية والاجتماعية لدى الطلاب والطالبات ويتكون التطبيق من 21 قسم يتصدرها قسم رؤية السعودية 2030 .
ويعرض التطبيق أيضًا المنافسات والمبادرات التي تمت في مدارس البنين والبنات بالطائف وحقائب فطن وهي خمس حقائب “مهارات فطن ،وطني انتمائي ، المهارات الإعلامية ، وثيقة المهارات ، حقيبة تعليم الكبار”.
ويتيح التطبيق إمكانية التعرف على أدلة برنامج فطن والخطة التشغيلية ، إضافة إلى أن التطبيق يستعرض قائمة بإحصاءات فطن في الطائف ، كما يشتمل على المدونةالالكترونية وغيرها من الأقسام.
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