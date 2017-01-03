يعلن تعليم الخرج عن انطلاق جائزة التميز للمبتكرات العلمية فئة الطالب/ة وهي امتداد لأعمال جائزة الابتكارات في عامها الثاني والتي تنظمها إدارة تعليم الخرج برعاية من شركة الجامعة للتعليم والتدريب . مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار بيّن في هذا السياق أن التفكير الابتكاري يؤدي إلى ابداع عملي وهذا بلا شك ينتج عقلاً متفتحاً مُدرباً على العمل بطرق غير تقليدية، فالقدرة الابتكارية موجودة لدى كل طالب وطالبة ولا تتطلب سوى تدريب ورعاية وتحفيز وتسخير الامكانات المتاحة لإبرازها ومثل هذه المسابقات تهدف إلى تحفيز الطاقات الكامنة لدى الطلاب والطالبات من اجل اظهار إبداعاتهم وابتكاراتهم لتحقيق مخترعات كالمخترعات التي غيرت وجهة العالم وهذا سهل المنال في ظل الدعم السخي من قيادتنا الرشيدة _رعاهم الله _ وفي ظل وجود البيئة الحاضنة لدينا في تعليم الخرج . واردف العبدالجبار قائلا قد قيل أن الحاجة أم الاختراع وكذلك البيئة المناسبة تعتبر حضن للإبداع والابتكار المتولد بالتناسب الطردي.فالابتكار أو الاكتشاف قد يولد ابتكارا آخر ولأن الابتكار هو فكرة ..! فهذه الفكرة ولو كانت مهمة جدا تموت إن لم تجد من يحفزها ويدفعها للتطبيق على أرض الواقع . واضاف العبدالجبار أن محصلة الجائزة ولله الحمد في عامها الأول تعذية دافعة لنا لهذا العام والتي تنوع التنافس فيها في العام الماضي بين الرياضية والزراعية والتقنية والميكانيكية والابتكارات الفريدة في الهندسة. والكهرباء وشملت ولله الحمد ذوي الاحتياجات الخاصة ونتمنى لابناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات التوفيق في ابتكارات أصيلة. مع انطلاقتها في عامها الثاني .
وثمن العبدالجبار لفريق العمل المكون من قسم الجودة الشاملة بقيادة الأستاذة سميرة العتيبي وقسم الموهوبات جهودهم في بناء الاطار العام للجائزة فئة الطالب /ة
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