الحث على مشاركة الطالبات في مشروع تحدي القراءة العربي ، نشرة ثقافة القراءة، تحقيق السبق في المشروع ..
جاء ذلك في اجتماع لجنة تحدي القراءة العربي في دورتها الثانية بتعليم الخرج بحضور عضوات اللجنة نوال الراضي ، فاطمة العثمان ، رقية الزغيبي ، منسقة المشروع مريم العميري ،نجلاء العتيبي ، فوزية العنزي ، حنان المهوس ، هيفاء المشعوف.
افتتحت أعمال الاجتماع مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية أ. شريفة بنت شعلان القرني
تحدثت القرني عن أهمية القراءة لدى الطالبات واستفاضت في ذلك بقولها العالم العربي يمر بأزمة قراءة والأرقام التي نسمعها في هذا المجال صادمة.. نحن من أقل المناطق في العالم من حيث القراءة.
ودعت إلى تحفيز الطالبات للمشاركة في المسابقة وتظافر الجهود ليكون تعليم الخرج من أوائل الإدارات التعليمية في التصدر في هذا المشروع المعرفي الذي يمس وجدان الجميع
، بعد ذلك أخذت مساعدة الاشراف أ. نوال الراضي دفة إدارة الاجتماع حيث ناقش الاجتماع التعريف بالمشروع و آلية نشر ثقافته في تعليم الخرج من خلال أعمال مجدولة والية المتابعة في المدارس ..
نذكر أن مشروع “تحدي القراءة العربي” من أهم المشاريع الرائدة في الوطن العربي، والذي أطلقه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ويعتبر أكبر مشروع عربي تنافسي للقراءة باللغة العربية، والذي يستهدف الطلاب والطالبات من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.
ويتلخص المشروع في مشاركة الطلاب والطالبات بقراءة 50 مليون كتاب خلال كل عام دراسي لطلاب المدارس التي ستشارك في المشروع بكافة المراحل التعليمية من الصف الأول الإبتدائي وحتي الثالث الثانوي عبر العالم العربي.
واوضحت منسقة المشروع في تعليم الخرج أ. مريم العميري فكرة المشروع في أنها تتلخص في أربع مراحل، تبدأ باختيار عشرة كتب وقراءتها قراءة واعية ثم تلخيصها في جوازات التحدي التي تعطي المشارك الحق في الدخول في مرحلة التصفيات وفق معايير معتمدة من مجلس المشروع، وتتم هذه المراحل على مستوى المدارس في المحافظة ثم المنطقة ثم المملكة ثم على مستوى الدول العربية، وأما المرحلة الرابعة وهي خلاصة للمراحل السابقة، فيتم فيها عقد التصفيات النهائية ومقرها الدائم في دبي. وبينت العميري الهدف من المشروع وهو تنمية حب القراءة لدى الطالبات ، وغرس القراءة كعادة متأصلة في حياتهم اليومية، وزيادة الوعي بأهمية القراءة، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد، وتحسين مهارات اللغة العربية وزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة وفصاحة، وتعزيز الحس الوطني لديهم.
وخرج الاجتماع بالتوصيات التالية :.
ضرورة عقد لقاء لمنسقات المشروع واختيار الشعار المناسبة لانطلاقة المشروع في تعليم الخرج ، حصر المدارس المشاركة في المحافظة ، تصميم استمارة متابعة وتعميمها على اعضاء اللجنة ، نشر ثقافة المشروع في المدارس والإدارة وتبني الافكار المعروضة في الاجتماع لانتاج جيل قارئ ، انشاء رابط لحصر لاستقبال بيانات المدارس المشاركة تحديد موعد لعقد الاجتماع الثاني .
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صحيفة التعليم الإلكترونية : الخرج :
الحث على مشاركة الطالبات في مشروع تحدي القراءة العربي ، نشرة ثقافة القراءة، تحقيق السبق في المشروع ..
الحث على مشاركة الطالبات في مشروع تحدي القراءة العربي ، نشرة ثقافة القراءة، تحقيق السبق في المشروع ..
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