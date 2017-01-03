المعلم هو قائد الأجيال إلى التطور فكرياً وثقافياً واجتماعياً .
وعلى عاتقة تقع ضخامة المسؤولية في صناعة هذه الاجيال
والتأثير لتثمر لنا افضل الثمر بتخريجه للعلماء، والقادة الذين يتميزون بالعلم وقوة الإرادة ؛ بسبب ذلك الغرس الذي غرسه فيهم، ورباهم عليه، فنشأوا ثم شبوا على ذلك الغراس العظيم من ذلك القائد العظيم، ألا وهو المعلم ، وايمانا من تعليم الخرج باهمية دور المعلم الريادي في العملية التعليمية وتقديرا لجهوده وعمله الدؤوب دشن مدير التعليم بمحافظة الخرج مبادرة لمسة عطاء لمعلم للمساهمة في دعم المعلم ومساندته في تلمس احتياجاته
الطبية والمهنية والمعيشية والاجتماعية
وكعادة تعليم الخرج ارتأت الإدارة بطرح المبادرات النوعية والبرامج الهادفة كهذا المشروع ” لمسة عطاء لمعلم ” لتلمس احتياجات المعلم الاجتماعية والمادية والطبية والمهنية لأن المعلم أكثر الناس حقاً في التكريم والتبجيل، وهو الجندي المجهول وهو القائد العظيم الذي سار بطلابنا حتى اوصلهم إلى شواطئ العلم وبر النجاة
ونذكر أن تعليم الخرج تبنى هذه المبادرة التي هي الأولى من نوعها على مستوى الإدارات التعليمية تحت عنوان لمسة عطاء لمعلم واستقطب اغلب الشركات المتميزة في كل مجال يهم المعلم بدءً من النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية والتدريبية وذلك بعقد شراكة مجتمعية مع ثلاثة وعشرين شركة ومؤسسة ربحية متنوعة الخدمات،و التي تحرص على تقديم خدمات مجتمعية بتخفيضات خاصة لأكثر من 15 ألف معلم ومعلمة في محافظة الخرج و انطلقت مع بداية عام 2017م
قال مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار صاحب فكرة مشروع لمسة عطاء لمعلم ” أن الفكرة بدأ العمل عليها منذ ثلاثة أشهر من فريق العمل وراعينا في ذلك أن يكون المعلم شريك ومستفيد في نفس الوقت حيث تقدم الكثير من الشركات القوية وقدمت خصومات للمستهدفين اشترطنا ان تكون خصومات حقيقية وخاصة بالمعلمين ومن خلال بطاقة المعلم الممغنطة يحصل على خصم في النظام التابع للمؤسسة ”
واضاف العبد الجبار في هذا السياق أن المشروع يتكون من مرحلتين الأولى مرحلة التدشين وفيها تم استقطاب كثير من المؤسسات والشركات لتقديم خدمات للمعلمين في كافة المجالات التي تهم المعلم. وتم تدشينه ولله الحمد وحظيت بزخم إعلامي ممتاز واشادة الجميع بهذه المبادرة
والمرحلة الثانية مرحلة ممتدة وبدأ المشروع بالعمل فيها وفي هذه المرحلة تقدم أكثر من (١٥) مؤسسة للانضمام لهذا المشروع لحد الآن
وعبر العبدالجبار عن شكره وتقديره لفريق العمل ممثلا في رئيس الفريق الأستاد أحمد العنزي ومنسقة المشروع تهاني العتيبي
والاستاذه منى القريعان والأستاذ راضي العنزي ولجميع المؤسسات والشركات
االمشاركة ..
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