رفع مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبد الجبار التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، وإلى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بمناسبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود – حفظه الله -مقاليد الحكم في البلاد.
وقال العبد الجبار بهذه المناسبة ” في هذه الذكرى الثانية للبيعة المباركة نهنئ أنفسنا أولاً أن وهبنا الله ملكاً عادلاً، وحاكماً صالحاً، لغته الوطن، وهمه المواطن، وهدفه إعلاء شأنهما وتحقيق مصالحهما… ملك تصغر كل المفردات وتعجز كل الجمل عن ترجمة ما يخالجنا من مشاعر تجاهه، ولا نملك إلا الدعاء له بطول العمر على الصحة والخير والسداد والتوفيق .
ذكرى البيعة مناسبة عزيزة على أبناء الوطن الكريم تجسد أسمى معاني الوفاء وصدق الولاء لقائد عظيم خطت البلاد بحزمه وعزمه بعد توفيق الله خطوات كبيرة نحو معارج الرقي والتقدم والازدهار والأمن والسكينة والاستقرار، وعلت مكانة الوطن على مختلف الصعد بسداد حكمته وصواب رؤيته ، وهذه الذكرى المباركة تجسد العلاقة بين المليك وشعبه على المحبة والولاء ذكرى تجسد وقوف البلاد خلف قائدها .
شهدت المملكة خلال هذه الفترة الوجيزة نقلة نوعية في كافة الأصعدة وحققت انجازات داخلية وإقليمية ودولية وظهرت رؤى ومشاريع تهدف إلى رفع مستوى المواطن والإرتقاء به في ظل العيش بالأمن والأمان والاستقرار ولا تزال مسيرة التنمية والتخطيط مستمرة وفي عمل دؤوب لكل ما من شأنه الإسهام في إزدهار وتنمية هذه البلاد الطيبة المباركة ونحن نعيش مرحلة فارقة من التطور والبناء طالت كل قطاعات الدولة والمواطنيين وهذه تتواكب مع توجهات خادم الحرمين الشرفين رعاه المولى لدفع عجلة التنمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال رؤية 2030
ذكرى البيعة غالية على قلوبنا وتستوجب شكر المولى على ما أنعم وتفضل به علينا من نعمة الأمن والاستقرار والرخاء بفضل الله ثم بفضل هذه القيادة الرشيدة في ظل الأوضاع السياسية التي تمرّ بها كثير من البلاد حولنا.
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