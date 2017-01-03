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دشَّن مساعد المدير العام للشؤون المدرسيَّة بتعليم جدة صديق خوجة، الورشة الفنية “مساحات إبداعية بأنامل واعدة”، بمشاركة 300 طالب من المرحلة الابتدائيَّة والمتوسطة، يرتدون فنايل طرزت بعبارة “كيف نكون قدوة”
أمام مسجد الرحمة بكورنيش جدَّة، وقد أثنى خوجة على ما قدَّمه الطلاب من إبداع وتميّز في تجسيد صور مشرِّفة عن الوطن، في رسم العديد من
الموضوعات واهمها كيف نكون قدوة.
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“مساحاتٍ إبداعيَّة بأنامل واعدة” بتعليم جدة
تحت شعار "كيف نكون قدوة"
“مساحاتٍ إبداعيَّة بأنامل واعدة” بتعليم جدة
صحيغة التعليم الالكترونيه: جدة- موضي الغامدي
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