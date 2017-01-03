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أكد وكيل وزارة التعليم الدكتور نياف الجابري على أن المسرح المدرسي يعزز المواطنة ويغرس القيم التربوية في الطلاب من خلال المسرح الذي يعد من الوسائل الجاذبة لغرس القيم ومضيفا بأن الوزارة تهتم بالمسرح كونه من الانشطة الكاشفة للمواهب.
وأوضح الجابري خلال رعايته حفل اختتام مهرجان الفرق المسرحية صباح اليوم الثلاثاء بحضور مدير تعليم جدة وعدد من القيادات التعليمية والطلاب والمعلمين أن الوزارة سعت الى توفير كافة السبل لانجاح المنافسات المسرحية والتي اقيمت بين المدارس ومن ثم بين الادارات وصولا للمتأهلين العشرة من التصفيات التي جرت بين الادارات التعليمية للمنافسة في المهرجان المسرحي.
وفي السياق ذاته أعلن الجابري عن الفائز بجائزة أفضل عرض مسرحي في المهرجان والتي ذهبت لتعليم الاحساء عن مسرحية الحقيبة،كما حقق تعليم الاحساء كذلك جائزة أفضل مخرج مسرحي للمخرج إبراهيم الخميس وأفضل ثاني ممثل مسرحي للطالب زياد الحمادي، فيما حقق تعليم الشرقية جائزة أفضل ديكور مسرحي للطالب عبدالعزيز الدعيلج والجائزة التقديرية للنص المسرحي للطالب بدر الغامدي.
وكانت نتائج الفائزين بالمهرجان كالتالي:
1-المركز الأول في العرض المسرحي تعليم الاحساء عن مسرحية الحقيبة.
2-المركز الثاني في العرض المسرحي تعليم الرياض عن مسرحية احتدام.
3-المركز الثالث في العرض المسرحي تعليم جازان عن مسرحية غمام.
4-جائز افضل ممثل المركز الاول الطالب حسن باجعفر-تعليم القنفذة.
5-جائزة افضل ممثل المركز الثاني الطالب زياد الحمادي-تعليم الاحساء.
6-جائزة افضل ممثل المركز الثالث الطالب سعود المالكي- تعليم الطائف.
7-جائزة أفضل مخرج تحصل عليها المخرج ابراهيم الخميس-تعليم الاحساء.
8-جائزة أفضل نص مسرحي تحصل عليها حسين الفيفي-تعليم الرياض.
9-جائزة أفضل سينوغرافيا تحصل عليها تعليم جازان.
10-جائزة افضل ديكور تحصل عليها المصمم عبدالعزيز الدعيلج- تعليم الشرقية.
*جائزة النص المسرحي التقديرية تحصل عليها الطالب بدرالغامدي-تعليم الشرقية.
يشار إلى إن مهرجان المسرح المدرسي والذي نظمه تعليم جدة خلال الفترة من1 الى 3 يناير الحالي شاركت فيه 10 ادارات تعليمية ب10 عروض مسرحية تاهلت خلال التصفيات التي عملت على مستوى المملكة
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