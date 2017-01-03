في إطار التحضير لمهرجان يوم المشي المدرسي الذي ستنفذه إدارة التعليم بالطائف ممثلة في قسم التربية البدنية تحت عنوان “المشي صحة” وتحت شعار ” لنكن حصنا منيعا لحماية وطننا” عقد اليوم الاجتماع التحضيري للمهرجان بحضور ممثلي المدارس المشاركة ومعلمي التربية البدنية وعدد من رواد النشاط الطلابي، وقد رئيس قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي الأستاذ ضيف الله الثقفي عرضا مرئيا للحضور عن البرنامج والتعريف، ثم تحدث المشرف التربوي الأستاذ دخيل الشعلان عن آلية وشروط المشاركة، كما قدم المشرف التربوي الأستاذ حسن عابد الحارثي شرحا عن آليات تنفيذ المهرجان وتوزيع الأدوار والمهام وفي نهاية الاجتماع تم تسليم القمصان والقبعات للمدارس المشاركة.
يذكر أن مهرجان يوم المشي المدرسي الذي يقام بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني وبرعاية من مدارس أنجال المملكة ويشارك فيه أكثر من 400طالب وعدد من التربويين والمسؤولين يهدف على ترسيخ المسؤولية والإسهام في تحقيق رؤية المملكة من خلال تفعيل دور الرياضة في حفظ الصحة وتنمية المسؤولية الوطنية من خلال إدراك معناها وتحقيقها في المواقف الحياتية المتعددة ونشر الوعي بأهمية الاهتمام بالصحة العامة للفرد ونشر ثقافة ممارسة الأنشطة البدنية المعززة للصحة للرفع من عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة، وتوعية المجتمع بضرورة اكتساب العادات الجيدة لتغيير نمط الحياة المعيشي إلى النمط الصحي.
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