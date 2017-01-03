اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة الإشراف التربوي الجلسة الثالثة من ملتقى الرياضيات بمنطقة مكة المكرمة بعنوان ( طرق إبداعية لتدريس المفاهيم الرياضية ) وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٣/٥هـ وذلك برعاية مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي وبحضور سعادة وكيل الوزارة الدكتور نياف الجابري الذي عبر عن بالغ سعادته عما شاهده من طرق إبداعية وأوراق عمل مميزة تم تقديمها من قبل مشرفي ومعلمي مادة الرياضيات ، كما تقدم بغامر شكره على هذا الحرص الشديد والمتابعة المستمرة من قبل الجميع وخاصةً من جانب الأستاذ عبدالله الشلفان على دعمه المتواصل وجهوده الواضحة ، مبيناً بأن الرياضيات حياة وأن كلها إبداع ولن تقبل بطرق تدريس غير الطرق الإبداعية، مشيراً إلى الارتباط القوي بين حصيلة الشعب من المعرفة والمهارة في الرياضيات وبين الاقتصاد القائم للبلاد ، مؤكداً على أهمية إجادة الكفايات الرياضية للمعلم بنسب عالية ، كما أبان بأن التنافس في القدرة على المهارة الرياضية ومهارة القراءة والكتابة من أساسيات عمليات التعلم ولاسيما فاعلية استخدام التقنيات الفنية في تدريس الرياضيات وضرورة تزويد النشء (قادة المستقبل) بالمهارات الرياضية ، داعياً إلى أهمية التطور وتضافر الجهود من أجل تحسين مخرجات التعليم في تدريس الرياضات ،مشيرًا إلى أن الطالب في مادة الرياضيات لابد أن يتدرب بنفسه بشكل مكثف مهارياً من بداية الصفوف الأولية وأن يكون المعلم بقربه حتى لايخفق من أول عملية مهارية ، لذا لابد من تعزيز العمليات المهارية من قبل المعلم وأهمية تحليه بالصبر وتفاعله مع جميع الطلاب في البيئة الصفية، وضرورة تكريس الجهد والوقت على النشاط الرياضي وتسليط الضوء على آلية توزيع المعلم لوقته بين الطلاب أثناء الحصة ، متمنياً استمرار التواصل معه على جميع الحسابات الالكترونية التي ترحب بكل الملاحظات والمقترحات لتساعد بشكل عميق في تصحيح الممارسات وتطويرها وأن نكون جسورين في انتقاد الواقع وتطوير الطرق التدريسية في تدريس منهج الرياضيات .
حيث هدف الملتقى إلى التعرف بالمناهج الرياضية، واستعراض الترابطات بين المفاهيم في سلسله مقررات الرياضيات ، وتقديم نماذج مختلفة لتدريسها بشكل يعمق فهمها بشكل صحيح ، والتعرف على الطرق الحديثة لتدريس المفاهيم الرياضية ، والتعرف على الأخطاء الشائعة عند الطلاب ، والاستفادة من الإمكانات التقنية في عرض المفاهيم، والتطبيقات الحياتية لمفاهيم الرياضية ،وتطبيقات المفاهيم الرياضية في العلوم الأخرى ، وتبادل الخبرات بين المختصصين على مستوى المملكة .
استهل الملتقى بورقة عمل بعنوان ( النسبة المئوية ) والتي قدم فيها المشرف عبدالله البناوي مفهوم النسبة المئوية والذي يعني مقدار لشيء منسوب إلى ١٠٠ أو هي نسبة تقارن عدد ما ب١٠٠ ، مبينًا بعض طرق واستراتيجيات تدريس النسبة المئوية وموضحاً الإجراءات الهامة التي يجب أن يتخذها المعلم قبل تدريس المفهوم ، مستعرضاً بعض الأمثلة التوضيحية والأخطاء الشائعة لدى الطلاب وطرق معالجتها وبعض التطبيقات الحياتية للنسبة المئوية .
ومن جهته قدم المشرف التربوي مسفر الصقري من إدارة تعليم منطقة جدة الجزء الثالث من ورقة عمله التي تحمل عنوان ( التطبيقات التقنية ) حيث وضح أن استخدام تطبيقات الأيباد تتفق مع استراتيجيات المنهج ، مستعرضاً عرضاً مباشراً من التطبيقات ، مؤكداً على أن تطبيقات الأيباد يوظف التطبيق بصورة واضحة ويستطيع الطالب من خلالها التفاعل مع التطبيق المطروح ويسهم في التنوع في عرض المفاهيم ويحسن من جودة المدخلات لدى الطالب وكذلك المخرجات ، ويساعده في ممارسة المهارة بسهولة جداً وإدراك المفهوم وتأصيله لديهم ، موضحاً بأن التعامل مع هذه التطبيقات يتميز بالسلاسة والسهولة ، كما أنها توفر الاستراتيجية ولها أكبر الأثر في ترشيد الجهد وإثراء الطالب ، داعياً إلى أهمية عقد الشراكة المجتمعية الفعلية مع هؤلاء مطوري التقنيات الفنية للارتقاء بمستوى تدريس المفاهيم الرياضية والوصول بها إلى الإبداع المميز .
تلا ذلك ورقة عمل قدمتها المعلمة فاطمة الغباري من ثانوية الصويقطة بمنطقة نجران ورئيسة قسم الرياضيات بإدارة تعليم القصيم نورة السعوي بعنوان (المصفوفة ) حيث وضحت من خلالها المعلمة فاطمة الغباري تعريف المصفوفة والتي تعني تنظيم على هيئة مستطيل يتكون من رموز وأعداد موزعة في صفوف وأعمدة حيث يرمز للمصفوفة بحرف كبير تحته خط ويرمز للعناصر بحرف صغير تحته رقم الصف والعمود الذي يقع فيه العنصر ، موضحةً طرق عرض مفهوم المصفوفة ، مبينةً طرق واستراتيجيات تدريسه والعديد من التوصيات الواجب وضعها في عين الاعتبار ،
كما استكملت الأستاذة نورة السعوي الورقة بعرض مرئي يوضح كيفية تدريس مفهوم المصفوفة ، مبينة ًالهدف من المشاريع وأفكاره ، كما أبانت بأن مشاريعنا تعتبر برامج لتعليم أفضل وهدر أقل ، مشيرةً إلى العديد من التوصيات كتحقيق معايير التعلم بالمشروعات وتعزيز مضمون ذلك في نفوس الطالبات التي تسهم بعمق الهدف وأهمية المقرر والأصالة في الفكر والإبداع في التنفيذ بأيدي الطالبات ماديا أو تقنياً والبعد عن التكلفة المادية والمبالغة في العرض وربط المشروعات بالواقع ودعم المشاريع المتميزة وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ في بناء جيل مفكر ومنتج ، كما وضحت بأن مشاريع التعلم يعد مخرج ملموس ينافس في سوق العمل وأن مايحدث حولنا من تقدم هو في الأصل فكرة فإلهام فإبداع، وواجبنا يكمن في رعاية هذه الافكار فالوقت يمضى والمسؤلية عظمى .
تلا ذلك ورقة عمل بعنوان ( الميل ) من تقديم رئيسة قسم الرياضيات بإدارة الإشراف التربوي بمنطقة جازان الأستاذة سهام الأحمدي والمشرفة ندى الشافعي من إدارة تعليم صبيا ، حيث تطرت الأستاذة سهام في ورقتها إلى المقصود بالميل والتي تعني انحدار مستوى مائل أو انحدار تل أو انحناء شكل منحدر مشيرةً إلى كيفية حساب مقدار الميل ، موضحةً بأن الهدف الأول هو أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة ، موضحةً طرق استراتيجية تدريسه ( نموذج فراير) متطرقةً إلى برنامج سكامبر للتفكير الإبداعي والأخطاء الشائعة وطرق علاجها والتطبيقات الحياتية كما عرضت تجربة بعنوان ( تدريس مفهوم الميل بطرق إبداعية) ومراحل تطبيقها ومكوناتها وأهدافها التي تتمثل في الوقوف على الواقع الفعلي لمدى استيعاب الطالبات للتعلم وتحقيق التفاعل مع الاتجاهات التربوية الحديثة وتحسين مستوى تعلم الطالبات كما خلصت إلى توصيات هامة كاستمرار فريق الخبرة المعرفي في المشروع وفقاً لآليته الموضحة وتهيئة المعلمات في مجال التخصص وتمكينهم مهنياً وتربوياً ودراسة نتائج تحصيل الطلاب في مجال التخصص والتأكيد على دور المعلمة والمشاركة في رعاية النشاطات التعليمية الهامة .
ثم استكملت الأستاذة ندى الشافعي الورقة حيث وضحت فيها بأن الهندسة تعد فرعاً من فروع الرياضيات التي يواجه فيها التلاميذ صعوبات خاصة إذا تم تدريسها وعرضها بطريقة مجردة من التطبيقات الحياتية والاستراتيجيات والمحسوسات ، مؤكدةً على ضرورة تقديم المحتوى من قبل المعلم بطريقة جاذبة ثرية بالوسائل التعليمية والاستراتيجيات المتنوعة من خلال إشراك المتعلمين في الصف من خلال التعلم النشط ، مشيرةً إلى مفهوم ميل المستقيم والوسائل التعليمية المستخدمة في تدريس هذا المفهوم واستراتيجياته والتطبيقات النظرية لبرونر ، مقدمةً عرض مرئي يوضح كيفية تدريس مفهوم الميل .
هذا وقد اختتم الملتقى بالعديد من التوصيات وبتقديم هدية تذكارية لسعادة وكيل الوزارة الدكتور نياف الجابري ، كما تم تكريم كلاً من : الأستاذ عبدالله بن محسن والأستاذ هادي غروي والأستاذ غازي المجنوني والأستاذ عاطف البطاطي والأستاذ صالح فقيهي والأستاذ سليمان الخويلدي والأستاذ ثابت القحطاني والأستاذ جار الله عبدالله والأستاذ عبدالعزيز العصيمي والأستاذ عبدالله الشلفان ومنسوبي قسم الرياضيات بإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة .
كما شكرت إدارة الإشراف التربوي ( بنات) بتعليم مكة مشرفة العموم بقسم الرياضيات بوزارة التعليم الأستاذة أمل الرجيعي ، والأستاذة منيرة الجلعود بإدارة تعليم المنطقة الشرقية والأستاذة عبير البخيت من إدارة تعليم ينبع ، والأستاذة ابتسام المالكي بإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة والأستاذة أمل القرزعي من إدارة تعليم الرياض وجميع الحاضرات والمشرفات المشاركات بأوراق عمل في ملتقى الرياضيات .
هذا وقد تقدم الأستاذ عبدالله الشلفان بجزيل الشكر لجميع من دعم هذا الملتقى ورعاه وشارك فيه وقدم فيه أوراق عمل رائعة وفاعلة في تحسين المخرجات التعليمية في تدريس مادة الرياضيات والارتقاء بها في سماء الإبداع ، متمنياً دوام التقدم والنجاح للجميع .
فيما أدار الجلسة الثالثة كلاً من :الأستاذة عبير بخيت والدكتور حامد المغذوي والأستاذة أمل الرجيعي.
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