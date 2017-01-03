أكد الدكتور راشد الغياض (الأمين العام لإدارات التعليم، رئيس اللجنة المركزية للاستعداد)، الثلاثاء (3 يناير 2017)، أن خطة التطوير لاستعدادات وزارة التعليم للعام الدراسي المقبل (1438-1439هـ)، تشمل وضوحًا في مستوى المسؤوليات والصلاحيات والمحاسبية عبر برنامج الاستعداد (جاهز) الذي سيكون مرتبطًا ببرنامج نور، وبرنامج فارس.
وأوضح أن برنامج “جاهز” سيكون متاحًا طوال العام لمتابعة الاحتياجات الضرورية لإدارات التعليم، وإدخال نسب الاستعداد من الميدان.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور الغياض الاجتماع الأول للجنة المركزية للاستعداد بمبنى الوزارة الجديد، بحضور أعضاء اللجنة من القطاعات ذات العلاقة.
تناول الاجتماع مناقشة التقرير الختامي للاستعداد للعام الماضي، الذي تضمن المعدل العام للاستعداد وفق قطاعات الوزارة، وكذلك المعدل العام لرصد إدارات التعليم.
وناقشت اللجنة أبرز الصعوبات التي واجهت عمليات الاستعداد، وكذلك أبرز التوصيات والإجراءات اللازمة حيالها، إضافةً إلى عرض مراحل تقييم جاهزية القطاعات والإدارات التعليمية.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة تشكلت بقرار من معالي وزير التعليم لمدة عامين وتختص بمتابعة خطط الاستعداد لقطاعات الوزارة وإدارات التعليم والجهات.
وتستهدف هذه الخطوات تحقيق الأهداف المرجوة بمعالجة المشكلات وتذليل الصعوبات التي تؤثر على الاستعداد وتفعيل دور لجان متابعة الاستعداد في قطاعات الوزارة، وتزويد معالي الوزير وقيادات الوزارة بالتقارير المباشرة عن أي خلل أو قصور إضافة للتقارير الدورية عن الاستعداد.
يذكر أن وزير التعليم أكد في قراره على جميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بتسهيل مهام اللجنة وإجراءات عملها.
Copyright © 2017 www.m3llm.net All Rights Reserved.
حاصلة على ترخيص اعلامي رقم :ش1 1839
المشاركات والتعليقات المنشورة باسماء اصحابها او باسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفةالتعليم الإلكترونية بل تمثل وجهه نظر كاتبها