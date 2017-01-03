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يكرم وكيل وزارة التعليم الدكتور نياف الجابري يوم غد الثلاثاء وبحضور المدير العام للتعليم بجدة عبدالله الثقفي إدارات التعليم الفائزة في مهرجان المسرح المدرسي الحادي عشر الذي استضافته إدارة التعليم بجدة وشهد مشاركة عشر إدارات تعليمية وذلك بمدارس نولج العالمية .
وكانت فعاليات المهرجان المسرحي قد تواصلت اليوم ( الاثنين ) بخمسة عروض مسرحية بحضور مدير النشاط الثقافي بوزارة التعليم الدكتور بندر عسيري وعدد قيادات النشاط الطلابي بجدة وجمع من المتخصصين بالمجال المسرحي وذلك على مسارح جامعة الملك عبدالعزيز .
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