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رأس المدير العام للتعليم بجدة عبدالله الثقفي وبحضور مساعديه ومديري مكاتب وادارات التعليم اليوم الاثنين اجتماع المجلس التعليمي الأول.
وفي بداية الاجتماع استمع الحضور لشرح متكامل مقدم من أمانة التعليم حمدان عن أهمية المجلس التعليمي انطلاقا من توجهاته التي وضعت لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية .
وتواصلت فعاليات الاجتماع الذي حضره عدد من الطلاب والمعلمين وقادة المدارس بمناقشة أوراق العمل المطروحة في والتي تضمنت عددا من المحاور التعليمية والتربوية من أبرزها محور تأصيل الانضباط المدرسي من خلال تفعيل الانشطة الطلابية بالمدارس وتعزيز الاتجاه الإيجابي نحو مهنة التعليم بما يعين على تأدية الأمانة وأداء الرسالة ثم اختتم المجلس باصدار عدد من التوصيات اللازمة .
وثمن مدير عام التعليم بجدة جهود جميع المشاركين في الاجتماع معربا عن سعادته بالمداخلات الهادفة التي استمع لها من الطلاب المشاركين بهذه الاجتماع الهادف بالإضافة لمشاركة الطالبات عبر الشبكة التلفزيونية لمواصلة التميز الذي تحرص عليه إدارة تعليم جدة لتحقيق رؤية المملكة 2030م.
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