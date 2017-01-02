بمتابعة من سعادة مدير مكتب التعليم بمحافظة بحرة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فيصل بن ذياب الحازمي ومساعديه بندر المعبدي وخالد الحربي واصلت فرق منظومة الأداء الإشرافي المدرسي النوعي في مكتب التعليم بالمحافظة صباح اليوم الاثنين١٤٣٨/٤/٤ أعمالها لليوم الثاني لأعمال التقييم لمدارس المكتب الذي انطلق يوم أمس الأحد ويستمر حتى يوم الثلاثاء القادم ، وشملت الزيارات اليوم مدارس : بحرة المجاهدين،حداء،ابن النفيس،ابن أم مكتوم،نجد،حارثة بن النعمان،ابن حزم،رجاء بن حيوة ،ابن سيرين وغيرها من المدارس وفق الجدول المعد، وجاء تشكيل فرق التقييم على النحو الآتي :الفريق الأول بقيادة مشرف الصفوف الأولية عبدالولي السلمي أخصائي تقويم المنظومة وعضوية قائد ابتدائية الحذيفات محمد القحطاني وقائد ثانوية صقر الجزيرة شادي قهوجي والفريق الثاني بقيادة مشرف اللغة العربية عبدالله الشريف وعضوية قائد العلم النافع الأهلية علي الجابري وقائد ابتدائية المرسلات ماجد المطيري والفريق الثالث بقيادة مشرف القيادة المدرسية منيف المطيري وعضوية قائد متوسطتي ناصرالدين الألباني وأبي بكر بن عياش لتحفيظ القرآن الكريم حسن الزهراني وقائد ابتدائية حداء محمد العامري والفريق الرابع بقيادة مشرف العلوم نايف منشي وعضوية قائد متوسطة رجاء بن حيوة حسين المعبدي وقائد ابتدائية الإمام الدوري لتحفيظ القرآن الكريم موسى الفيفي وقد اطلعت الفرق على جميع الأعمال المكتبيةالمتعلقة بالمنظومة وزيارة القاعات الدراسية والمرافق العامة للمدرسة وتأدية صلاة الظهر جماعة مع منسوبي المدارس وتم تسجيل التقاير اللازمة وفق الاستمارات المعدة لذلك.
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