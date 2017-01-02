للمرة الثانية على التوالي حقق الطالب عبد الملك عبد الله آلِ درع الأسمري من مركز الموهوبين بتعليم عسير المركز الثالث دوليا في بطولة الرياضيات الذهنية التي أقيمت أخيرا في كوريا الجنوبية ، وكان الأسمري حقق المركز ذاته العام الماضي في نفس البطولة التي احتضنتها الولايات المتحدة الأمريكية .
بدوره هنأ مدير عام التعليم بالمنطقة الأستاذ جلوي بن محمد آل كركمان ، الطالب وأسرته على هذا الذي الإنجاز ، والذي اعتبره تميزا للوطن في مسابقة ضمت العديد من دول العالم .
وكان في استقبال الطالب ظهر اليوم السبت في مطار أبها المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ سعد بن أحمد الجوني ، والذي أكد أن الاحتفاء بالطلاب الموهوبين والمتميزين هو ديدن المسؤولين في التعليم في المملكة ، مشيرا إلى أن ما حققه الطالب للمرة الثانية على التوالي من إنجاز يستحق الإشادة والاحتفاء ، والتقدير .
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