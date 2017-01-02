أقر مركز عسير العلمي التابع للإدارة العامة للتعليم بعسير ، تطبيق منهجية STEM، والقاتمة على تدريب وإعداد الطلاب للالتحاق بتخصصات علمية جامعية ، فضلا عن تدريبهم على مهارات الاستكشاف والبحث والتفكير المنطقي والعمل بروح الفريق الواحد لدى الطلاب .
وكان وكيل وزارة التعليم للتعليم الدكتور نياف الجابري، قد أطلع على برامج المركز مؤخرا ، وشارك الطلاب في عدد من الوحدات التعليمية ، ووقف على مشاريعهم ومنجزاتهم ، فيما دشن البوابة الالكترونية الفرعية للمركز ، والتي ستربط لاحقا ببوابة المراكز العلمية ،وبوابة تعليم عسير والتي سيتاح من خلالها نظام إدارة عمليات لكافة أعمال المركز وخدمة المستفيدين من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وذوي الاهتمام ، وسط اعجاب وتقدير الدكتور الجابري ،بجهود ومنجزات المركز ، بإشراف من مديره الأستاذ سفر البريدي.
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