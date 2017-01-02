دشن مؤخرا مدير عام معهد العاصمة النموذجي الأستاذ عادل بن ناصر الطخيم برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ بالمعهد بحضور مساعديه وقادة المعهد وذلك بقاعة الأمير أحمد بن عبد العزيز حيث بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها المشرف التربوي الأستاذ مسفر الأسمري ثم كلمة لرئيس وحدة التحول الوطني بالمعهد د.محمد الخليف الذي أشار الى ان هذه الوحدة تم إنشاؤها هذا العام ١٤٣٨هـ وان فريق العمل مكون من ممثلين لإدارات المعهد و وحداته بموافقة مدير عام المعهد وأن الفريق من مهامه الإسهام في دعم ومتابعة تنفيذ برامج التحول الوطني ٢٠٢٠ وفق خطته التشغيلية والتي من أهم أهدافها: إتاحة خدمات التعليم لكافة الطلاب ،وتحسين استقطاب المعلمين وكذلك تأهيل المعلمين وتطويرهم وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار ومن أهدافها أيضاً تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم ،تعزيز القيم والمهارات الأساسية للطلاب وتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، وبعد ذلك أنشودة (رؤية وطن ) من إنشاد الطالب نادر سلام وهي من كلمات د .محمد الخليف وتدريب الأستاذ محمد السريع، ثم عرض حاسوبي عن برنامج التحول الوطني قدمه الأستاذ نايف السيف، ثم كلمة مدير عام المعهد والمشرف العام على وحدة التحول الوطني عادل الطخيم الذي شكر رئيس وحدة التحول الوطني بالمعهد وفريق العمل على جهودهم وأشار في كلمته الى ان “برنامج التحول الوطني 2020″، خطة لتحقيق وتنفيذ “رؤية السعودية 2030” والسعي لتحسين البيئة المدرسية لضمان الابتكار والتميز ، ثم توقيع خطط إدارات المعهد ووحداته من قبل المدير العام ومسؤولي المعهد وفي الختام تم التقاط الصور التذكارية.
تدشين برنامج التحول الوطني بمعهد العاصمة النموذجي
تدشين برنامج التحول الوطني بمعهد العاصمة النموذجي
صحيفة التعليم الالكترونية : عسير - محمد الشهري
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