اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، إحداث 4 مراكز لتعليم الكبار في عدد من قطاعات المنطقة ، وأوضح مدير إدارة تعليم الكبار الأستاذ عبدالله آل صميع .، أن المراكز المحدثة شملت ثانوية إشبيلية بمحافظة خميس مشيط ، ومدرسة العباس بن عبدالمطلب ، ومدرسة سراقة بن مالك الابتدائية في قطاع تهامة ، ومدرسة النسيم الابتدائية بأبها .
من جهة أخرى أبلغت الإدارة العامة للتعليم مدارس البنين بمختلف المراحل بضوابط وشروط الترشح للعمل في المدارس الليلية للعام الدراسي المقبل ، على أن يتم رفع الطلبات قبل يوم الخميس 3/6/1438هــ .
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