نفذت ثانوية رياض الخميس الأهلية في محافظة خميس مشيط مؤخراً برنامج القدرات المبكر لطلاب وطالبات الصف الأولالثانوي ,وأوضح قائد المدرسة الأستاذ فهد بن علي الشهراني ، أن هذه المبادرة تهدف إلى تدريب الطلاب على مهارات القدرات ، قبل وقت كاف من عقدها ، وبما يسهم في إثراء خبراتهم ، وتعاطيهم مع اختبارات القدرات بشكل أمثل .
ثانوية رياض الخميس تدرب طلابها على القدرات
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