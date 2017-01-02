احتفت الإدراة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة نشاط الطالبات وتحت رعاية سعادة مدير التعليم العام الأستاذ محمد مهدي الحارثي، وبحضور مساعدة المدير العام للتعليم آمنة محمد الغامدي اليوم الاثنين 4 / 4 / 1438 هـ بتكريم الطالبات الفائزات بالمشاريع الوزارية على المستوى المحلي والوطني والدولي بمكة المكرمة للعام 1437 هـ وبإشراف مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القليطي ومشرفات الإدارة. فيما يقارب عدد الحاضرات 210 تربوية .
هذا وقد بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم آيات عطرة من الذكر الحكيم تلا ذلك نشيد ترحيبي من قبل الطالبات المشاركات بالحفل ، تلا ذلك كلمة شكر ووفاء وتقدير من سعادة مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي والتي بدأها معبرًا عن سعادته بتكريم وتحفيز طالبات مكة المكرمة الفائزات بالمسابقات الوزارية، مبينا بأن هذا التميز والإبداع حقق بفضل الله أولا ثم بقدرات ومهارات وتحفيز مدارس البنات بمكة ثم بدعم ومساندة وإشراف إدارة النشاط الطلابي للبنات بمكة، موضحا بأن هذا الإنجاز يعد نقطة تحول لمنطقة مكة التي باتت معروفة بإنجازاتها المتعددة، مذكرا بأن منطقة مكة لها تاريخا بالتعليم فمنها أشرق وانتشر بالعالم كله فمن مكة انطلقت كلمة اقرأ ومنها انطلقت النبوة وهذا بحد ذاته يحملنا المسؤولية بنشر الخير وبذل النفع للناس أجمعين ،
معربا عن سعادته لما اطلع عليه من نتائج مشرفة لطالبات مكة، مختتما كلمته بدعوة صادقة لهن على هذا البذل والعطاء والتميز، متطلعا بأن تستمر هذه الروح الحيوية والنشيطة للطالبات؛ لتنال مكة المكرمة المراكز المتقدمة دوما، متوجها بالشكر لكل من ساهم بهذا الابداع والنجاح ابتداء بالطالبة ومرورا بعائلتها المساندة لها ،والمدرسة التي شجعتها على المشاركة ، كما خص بالشكر لمديرة إدارة النشاط الطلابي جميلة القليطي على جهودها بإدارة النشاط الطلابي ، هذا وكما توجه بالشكر لمساعدة المدير للشؤون التعليمية آمنة الغامدي المساندة والدافعة لكل إنجاز و لكل الإدارات والأقسام التي قامت بهذا الإنجاز، داعيا بالاستمرارية لتحقيق المراكز المتقدمةلمنطقة مكة المكرمة.
ومن جانبها ألقت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بمكة المكرمة كلمة ضافية أعربت فيها عن سعادتها بهذا اليوم الذي يعد يوم عرس التتويج لطالبات مكة النجيبات، الحاصلات على مراكز متقدمة في المسابقات الوزارية والتي أطلقت بالفصل الأول لعامنا هذا ، مبينة أنه وبهذا اليوم يوم التتويج نقول للطالبات أبدعتن فقد استهدفتن المشاركة ونلتن الفوز والحصول على مراكز متقدمة على مستوى المملكة، مقدمة شكرها لمديرات التعليم والمشرفات اللاتي استهدفن الطالبات وقمن بدعمهن وإشراكهن حتى وصلنا إلى هذه المراكز . كما هنأت الطالبات على مستواهن، معبرة لهن عن فخرها بما قدمنه لتمثيل مكة .
كما شكرت الطالبات لنقل خبراتهن عبر مشاركتهن من داخل مكة لخارجها فقد تم تحقيق الفائدة وللجميع ،
وكما توجهت بالشكر أيضا لكل معلمة وقائدة وإدارية ومشرفة ساهمت بخروج هذه التجارب والانجازات للعلن ،
منوهة على أن إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ترى فيهم الغد المشرق والمحقق لرؤيته 2030 ، متمنية لهن التوفيق ورؤيتهن أيضا بالمحافل الدولية داعية لهن بالحصول على الجوائز العالمية كنوفل وهذا المتوقع لانكم صاحبات ارادة قوية .
تلا ذلك كلمة مديرة إدارة النشاط جميلة القليطي
والتي تحدثت فيها عن بالغ سعادتها في هذا اليوم وما يحمله صباحه من نجاح وتفوق وتميز فهو يوم المكافأة بيد طالبات مكة المكرمة اللاتي حققن المراكز المتقدمة على مستوى المملكة متمنية حصولهن على المراكز الأولى بالسنوات القادمة ، مقدمة شكرها لكل من دعم وساهم في إخراج هذا الاحتفاء.
ومن ثم توالت فقرات الحفل حيث تم عرض المسرحية الفائزة بالمركز الرابع على مستوى المملكة (حلم على جناح طائر ) ثم ألقت القصيدة الفائزة بالمركز الأول على مستوى المملكة بعنوان (يحدث الآن) كما تم الإعلان عن القصة والتي حملت عنوان (لساعة) الفائزة بالمركز الثاني وحصولها على الميدالية الفضية، كما تم تقديم الحوار باللغة العربية المشارك في الملتقى الطلابي الحواري على مستوى المملكة بعنوان (دور الطالبة في تحقيق الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني ) وكذلك تم عرض الحوار باللغة الانجليزية والذي حصل على المركز الأول.
وفي الختام تم تكريم مديرات مكاتب التعليم بمكة وتكريم الطالبات الفائزات في المشاريع الوزارية على مستوى المملكة والعالم وأمهاتهن.
ففي مشروع الأولمبياد الدولي للرياضيات والمركز الرابع على مستوى العالم حصلت الطالبة منار حمزة كردي من ثانوية البشرى الأهلية على الميدالية الفضية . ومشروع المهارات الأدبية (الشعر) حصلت الطالبة روان مبارك الصاعدي من الثانوية الرابعة والعشرون على المركز الأول على مستوى المملكة وحصولها على الميدالية الذهبية
وبالنسبة لمشروع المهارات الأدبية (القصة القصيرة ) حصلت الطالبة شروق عبدالله الجديبي من الثانوية الثالثة مقررات على المركز الثاني وحصولها على الميدالية الفضية على مستوى المملكة. ومشروع المهارات الأدبية ( المسرح) وحصولهن على المركز الرابع على مستوى المملكة والميدالية الذهبية : ريوان الحربي ،وايثار اللهيبي ، وهديل الخطابي ، وايثار الغامدي من متوسطة وثانوية البشرى الأهلية، وبشرى حافظ ،ورهام ياسين من المتوسطة الثامنة عشر . ومشروع المهارات الأدبية ( الحوار العربي) وحصولهن على مركز متقدم على مستوى المملكة الطالبة مها العتيبي من الثانوية الثامنة تحفيظ قران ، والمهارات الأدبية (الحوار الانجليزي) حصلت على المركز الأول شهد أشرف وارسي .وفي مشروع المؤتمر العلمي الثالث بقيادة الطالبات حصلن على مركز متقدم على مستوى المملكة الطالبات شادن راضي، واسيل الأنصاري من ابتدائية ومتوسطة تحفيظ القران بالجموم ، ورفال أبو منصور من الثانوية التاسعة والأربعون ، والطالبة رناد نتو من ثانوية المعرفة الأهلية. وبمشروع الخط العربي والمركز الثاني على مستوى المملكة حصلت على الميدالية البرونزية الطالبة أغاريد باجنيد من الثانوية التاسعة والأربعون .
وأما على المستوى المحلى لمنطقة مكة المكرمة: فقد فازت في مشروع المهارات الأدبية الارتجال اسراء عثمان تكروني متوسطة الشفاء العدوية والزخرفة الاسلامية شهد بخاري المتوسطة التاسعة والثلاثين والخط العربي حروفيات الطالبة أماني العمراني ابتدائية بحره الاولى
والخط العربي البحث العلمي دانية وارس الثانوية التاسعة والأربعون أما التصميم الفني ( الأزياء ) هديل الصائغ الثانوية الستون وتصميم المجوهرات ملاك زيني ثانوية الفضل الأهلية القصة المصورة ريمان العبدلي الابتداىية 135 والبحث العلمي حنان عباس يحي الثانوية الرابعة والعشرون أما مشروع صناع الاعمال يارت سروجي الثانوية التاسعة عشر بينما يوم المهنة ليان فدعق ابتدائية الأنجال والرسم والتصوير (مسابقة حاضرنا مستقبلنا) ميعاد الأحمدي متوسطة اسماء بنت ابو بكر وبمسابقة عيون على حدود الوطن رفاة أبو حميدي الثانوية الثلاثون
مسابقة الوان تحمي البيئة روز قرنفلة الابتدائية الاولى تحفيظ قرآن ومسابقة البحث العلمي الرسم التشكيلي نهلا اللحيدان الثانوية الثلاثون والمؤتمر العلمي نسرين رزق الله فقيه المتوسطة الواحد والعشرون تحفيظ قرآن
الاولمبياد الوطني للروبوت ( السومو) سناء هادي عسيري ونرمين فؤاد اليافعي من الثانوية التاسعة والأربعون
(الستيم ) حنين فطاني متوسطة الشفاء العدوية
(مسابقة الاخضر مشينا )و أسيل الحارثي ،نوف الزهراني ،سماهر تركستاني ، شهد عبيد من الابتدائية 127 والطالبة فاطمة أكبر من متوسطة دوحة العلم الاهلية
ابتهال عبد الرحمن المتوسطة السابعة.
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