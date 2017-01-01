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اطلع وفد من القيادات بتعليم جدة على تجربة وجهود مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بمنطقة مكة المكرمة وتعرفوا على الخطوات التي يقوم بها حيال معالجة قضايا التطرف الفكري، وتجربته الفريدة في احتواء المستفيدين وتصحيح أفكارهم.
الوفد الذي ترأسه مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن احمد الثقفي كان في استقبالهم مدير المركز العقيد سعيد ال عقران وعدد من المسئولين فيه حيث شاهد الجميع في مستهل الزيارة عرضا تفصيليا عن المركز ورسالته واستعراض مهامه والأعمال الموكلة إليه، إضافة إلى لقاء أعضاء الفريق المختص بالمركز.
بعد ذلك قام الجميع بجولة على كافة مرافق المركز، للاطلاع على الخدمات التي تقدم للمستفيدين في كافة النواحي من المناصحة الفكرية والثقافية والنفسية والرياضية والأسرية والرعاية الصحية .
وعبر مدير تعليم جدة عن اعتزازه وفخره بما شاهده ومرافقوه في المركز من رعاية ابوية حانية تقدمها الدولة أيدها الله للمستفيدين من المركز ، وما يقدم لهم من اهتمام ومناصحة وتصحيح للأفكار والاراء المتطرفة . داعيا الله أن يحفظ بلادنا وقيادتنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان . وفي ختام الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية وتوديع الوفد الزائر بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم .
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