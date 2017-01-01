زق الأستاذ فهد بن محمد القحطاني أحد منسوبي مدرسة الأمير فهد بن سلمان بالدمام بمولود اتفق هو وحرمه على تسميتة “نايف” ، جعله الله من مواليد السعادة وأقر به عين والديه.
الجدير بالذكر بأن “القحطاني” وعد بإقامة وليمة دسمة لزملائه المعلمين في الأيام القادمة بهذه المناسبة.
وبدورها تتقدم صحيفة ” التعليم ” بأجمل التهاني والتبريكات مع دعوات صادقة أن يبارك لهما الله في المولود ويرزقهما بره وأن يجعله من حفظة كتاب الله.
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