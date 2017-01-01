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نعيش اليوم مناسبة الذكرى الثانية للبيعة المباركة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد ولسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – والتي تعد مناسبة غالية على قلوب أبناء هذا الوطن لما فيها من تجسيد التلاحم المتين بين القيادة والشعب والتي ينعكس واقعا في تجديد ولاء الشعب لقيادته وبيعتها له وعملاً بالمقتضى الشرعي لمفهوم وتطبيق تلك البيعة ، و في حرص القيادة على أمنه ورخائه والعمل على كل ما من شأنه تحقيق ذلك .
إن ذكرى البيعة تجسد في أعين أبناء هذا الوطن عهدا ومرحلة مهمة من عمر وطننا يواصل فيها سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد المسيرة الشامخة لهذا الوطن . كما انها تمثل مرحلة الحزم والعزم في قيادة البلاد وادارة شؤونها ، الحزم والعزم في التعامل مع كل ما يتصل بأمن الوطن ومواطنيه ومواجهة كل التحديات التي تواجهه بقوة وصرامة دون تهاون مع كل ما يمس بالوطن ومواطنيه وأرضه ومقدساته ، وحزم وعزم وانطلاقات قوية في بناء الدولة العصرية القوية الأسس والركائز القادرة على المضي به نحو المستقبل المشرق من خلال تبنّي استراتيجيات الاصلاح و التطوير والتحديث والتغيير في ادارة الدولة وتسيير شؤونها ، ومن خلال العمل القويم الدؤوب على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني لمواكبة المعطيات والتقلبات والتحديات الاقتصادية ، وتعزيز استدامة التنمية الوطنية الشاملة من خلال السير لتحقيق رؤية المشروع الوطني المتكامل 2030 .
و بهذه المناسبة الوطنية الغالية يسرني باسمي وبإسم جميع منسوبي ومنسوبات تعليم محافظة جدة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- مجددا لهم العهد والبيعة سائلا الله- عز وجل – أن يحفظ وطننا وقيادتنا الرشيدة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار .
عبدالله بن احمد الثقفي
مدير عام التعليم بمحافظة جدة
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