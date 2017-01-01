في يوم تميز بالوفاء، وامتزجت فيه أصالة الماضي بعبق الحاضر، قامت متوسطة المقرح بأملج بتنظيم يوم تكريم الجدات الذي نظمته المعلمة هنيه العلاطي بمشاركة عدد من إداريات ومعلمات المدرسة، وتحت إشراف القائدة التربوية حامده الحمدي.
وقد بدأ الحفل بالقران الكريم، ثم تلا ذلك تقديم بعض الفقرات الدينية التي ناقشت بعض المسائل الدينية الهامة.
وبعد ذلك ألقت قائدة المدرسة حامده الحمدي كلمة رحبت فيها بالجدات وأشادت بالدور العظيم الذي قمن ومازلن يقمن به في سبيل تنشئة وتربية الأجيال، والفرق بين التربية في الماضي والحاضر.كما تمت مناقشة بعض المواضيع الهامة مع الجدات مثل موضوع الحجاب ووسائل الاتصال الحديثة. تلا ذلك كلمة للطالبات وعدد من الأناشيد الترحيبية بالجدات.
وبعد ذلك، أقيمت عدد من المسابقات بين الجدات كمسابقة فت الفطير حيث استمتعت الجدات كثيرا بالتنافس والتسابق في فت الفطير بالإضافة إلى العديد من المسابقات الأخرى. وتسلمت الجدات الفائزات جوائزهن في نهاية السباق.
وفِي الختام تم توزيع الهدايا على عدد من الطالبات المتميزات، ثم تشارك الجميع تناول الأكلات الشعبية والاستمتاع بجو من التمازج والتآلف الجميل بين الجيل القديم بأصالته وعراقته وبين حداثة الجيل الجديد. ووُدِّعت الجدات بمثل ما اُستقبلوا به من حفاوة وترحيب.
الجدير بالذكر بأن متوسطة المقرح بأملج التابعة لمكتب تعليم أملج تعتبر من المدارس المتميزة في إقامة الأنشطة ، ومواكبة الأحداث ، حيث تم الاحتفاء بيوم اللغة العربية في يومها.
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