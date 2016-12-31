أقام مكتب التعليم بالظهران حفل تكريم لمعلمي الظهران “الغياب الصفري” للعام المنصرم ، وذلك تحت رعاية سعادة مدير مكتب التعليم بالظهران الأستاذ سعيد بن عبدالعزيز القحطاني يوم الخميس.
هذا وقد أقيم حفل التكريم بهذه المناسبة بمدرسة حنين الابتدائية بالظهران ، حيث تم تكريم 63 قائداً تربوياً ومعلماً بمختلف المراحل التعليمية
الجدير بالذكر بأن مكتب تعليم الظهران يعتبر من أفضل المكاتب تميزاً على مستوى مكاتب التعليم في المملكة العربية السعودية وذلك بقيادة سعادة مدير المكتب الأستاذ سعيد بن عبدالعزيز القحطاني.
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