في زيارة تفقدية من مدير مكتب الشرق بمكة المكرمة الأستاذ إبراهيم الثقفي يقف على مدرسة جابر بن عبدالله الأنصاري ، هذا وقد كان يرافقه وكيل المدرسه الأستاذ عبدالله علي عبداللطيف الزهراني
في يوم الخميس 30/3/1438 وقد سر بما رأى من تميز وعمل رائع في المدرسة وذلك بقيادة الأستاذ محسن محمد علي الحارثي.
من جانبه كرم القائد التربوي الأستاذ محسن الحارثي وذلك بحضور مدير مكتب الشرق الأستاذ ابراهيم الثقفي
والأستاذ جاسر الشعلاني الوكيل عبدالله علي عبداللطيف الزهراني والمعلم المتميز طاهر جنيدب المالكي
في نفس يوم الزيارة بعد أن نفذ درس في مادة الرياضيات مطبقاً استراتيجيات التعلم النشط بشروطها السبعة.
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