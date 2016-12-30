قيادات تعليمية في استقبال ” موهوبة جدة ” ثالث أبطال العالم في الرياضيات الذهنية

المحتوى السابق المحتوى التالي وكيل وزارة التعليم "الحارثي " شرف خدمة ضيوف الحرمين الشريفين تقوم به المملكة على أكمل وجه