عادت إلى أرض الوطن اليوم الجمعة الطالبة الموهوبة ربى جميل بشاوري من ثانوية الموهوبات بجدة بعد فوزها بالمركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة الرياضيات الذهنية والعداد الصيني في المستوى العاشر ” البطل ” وهو أعلى المستويات و التي أقيمت نهائياتها في كوريا الجنوبية وشارك في منافساتها ١٦ دولة .
وبتوجيه من المدير العام للتعليم بجدة الاستاذ عبدالله بن احمد الثقفي كان في استقبال الطالبة والاحتفاء بها في مطار الملك عبدالعزيز الدولي عدد من قيادات التعليم النسائية بمكتب التعليم بشمال جدة ( بنات ) ومديرة مدرسة الموهوبات حيث تم تقديم التهنئة لها ولأسرتها بهذا الفوز والانجاز الوطني الكبير .
يشار الى أن الطالبة ربى هي الطالبة الوحيدة التي تقدمت للمنافسات من الوطن العربي بعد أن فازت عام ٢٠١٣ بالمركز الثالث للمستوى السابع بهونج كونج .
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