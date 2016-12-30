شارك وكيل وزارة التعليم للمناهج و البرامج التربوية الدكتور محمد بن عطية الحارثي أبناءه منسوبي الكشافة في تعليم مكة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام من الزوار المعتمرين وذلك خلال قبل صلاة الجمعة بالمسجد الحرام .
وقال الحارثي إنه لشرف كبير أغبط أبنائي منسوبي الكشافة بإدارة التعليم بمكة عليه مؤكداً أن خدمة الحرمين الشريفين و قاصديهما شرف عظيم تقوم به حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد على أكمل وجه حيث سخرت حرسها الله كامل الإمكانيات لضمان تأدية مناسك الحج و العمرة بكل يسر وسهولة .
وأضاف أن ما نشاهده من خدمات تقدم لضيوف الحرمين الشريفين يعجز اللسان عن ذكرها و المقال عن رصدها.
وقال الحارثي لقد شاهدت اليوم خلال مرافقتي لطلاب الكشافة ما يثلج الصدر من تكامل و تظافر الجهود بين جميع قطاعات الدولة مما ينعكس ايجابا ولله الحمد على قاصدي الحرمين الشريفين،
واختتم الحارثي تصريحه برفع خالص الدعاء للمولى جلت قدرته بأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا و أن يديم عليها نعمة الأمن و الأمان و الرخاء و الاستقرار و أن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحدود و أن يرد كيد المعتدين في نحورهم وأن يجزي القائمين على خدمة ضيوف بيت الله الحرام خير الجزاء .
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