تواصل 36 مدرسة من مدارس تعليم منطقة مكة المكرمة تفعيل حقيبة “تعظيم البد الحرام” ضمن مشروع مجتمع القيم النبوية تحت شعار: “أحب مكة”
وتضم جميع مراحل التعليم الثلاث “الابتدائية والمتوسطة والثانوية وبعض من المعاهد التعليمية للبنين والبنات .
وتنوعت طرق تفعيل حقيبة “تعظيم مكة” من دروس تربوية وكلمات وعظية ومسابقات هادفة, وزيارات لمعالم مكة التاريخية , وإنتاج مقاطع مرئية توضح حرمة مكة وبعض خصائصها .
كما اشتملت على بعض الرسومات التشيكيلة من إعداد الطلاب والطالبات تعبر عن حبهم لمكة وسطروا أجمل العبارات تناولت الاستشعار بشرف الجوار,
يُذكر أن الحقيبة تتضمن أربعة مفاهيم وهي: شرف الجوار ، وقداسة المكان ، والاستمتاع بالبيت الحرام ، والحفاوة وحسن المعاملة وكل مفهوم له وقت محدد ومسار خاص وفق آلية معية طيلة العام الدراسي
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