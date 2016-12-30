التعليم تحدد ٣٠ يومًا ومناسبة محلية وعالمية تحتفي بها ضمن خطتها التعليمية للعام الدراسي القادم ١٤٣٩/١٤٣٨

المحتوى السابق المحتوى التالي التعليم وشؤون الحرمين تعدان كتيبات و مواد تعريفية عن معالم مكة