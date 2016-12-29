ثمن معالي وزير التعليم نائب رئيس مجلس أمناء البرنامج الوقائي الوطني فطن د.أحمد بن محمد العيسى جهود إدارة تعليم تبوك ممثلة باللجنة التنفيذية لبرنامج فطن في تنفيذ مبادرة البرنامج الوقائي الوطني فطن تحت شعار “تأهيل الخبيرات لتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية لمرحلة رياض الأطفال”
جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير تلقاه مدير عام التعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد الشريف أعرب فيه وزير التعليم عن شكره للمدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ولمساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج فطن بمنطقة تبوك نجلاء بنت سليمان الشامان ولجميع اللجان العاملة وفريق عمل برنامج فطن بمنطقة تبوك على جهودهم المبذولة لإنجاح فعاليات ومناشط البرنامج بمنطقة تبوك
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