حققت إدارة تعليم تبوك مراكز متقدمة في المؤتمر العلمي الثاني على مستوى المملكة والذي تم اختتامه أمس في مدينة الجوف وقد حصدت الطالبة أنفال العطوي من ابتدائية الغد بتبوك المركز الأول في البحث العلمي للمرحلة الابتدائية والذي طرحته خلال المؤتمربعنوان : “درجة وعي طالبات المرحلة الابتدائية بمفهوم المواطنة البيئية”، فيما نالت الطالبة فاطمة الحارثي من الثانوية الثانية أبناء بتبوك المركز الرابع في البحث العلمي للمرحلة الثانوية والذي طرحته بعنوان: “فاعلية برنامج مقترح قائم على الدراما في تعزيز قيم الانتماء الوطني لدى طالبات المرحلة الثانوية”وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد الشريف للطالبتين الفائزتين ولأسرتيهما ومعلماتهما وقائدتي مدرستيهما كما قدم شكره وتقديره للمساعدة لتعليم البنات بتعليم تبوك نجلاء الشامان ولإدارة نشاط الطالبات في تعليم تبوك.
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