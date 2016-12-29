كرم سعادة مساعد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة د.طلال بن مبارك الحربي صباح اليوم مكتب التعليم بمحافظة بحرة واستلم درع التكريم مدير مكتب التعليم سعادة الأستاذ فيصل بن ذياب الحازمي رئيس لجنة جائزة التعليم للتميز بالمكتب كما تم تكريم الأستاذ عبدالله بن رابح الشريف مشرف اللغة العربية ومنسق جائزة التعليم للتميز بمكتب التعليم بمحافظة بحرة نظير جهوده في نشر ثقافة جائزة التعليم للتميز في دورتها السابعة وتكريم قائد ثانوية ابن رشد الأستاذ غازي بن محمد الجهني لمشاركة المدرسة المتميزة في معرض الجودة الذي أقيم بهذه المناسبة جاء ذلك في حفل تكريم سفراء التميز و الجودة الذي أقامته إدارة الجودة الشاملة على مسرح الإدارة العامة للتعليم بالعزيزية.
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